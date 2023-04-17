21 saatlik özür! Genç adam, yağmurun altında diz çökerek kız arkadaşını bekledi - Son Dakika
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21 saatlik özür! Genç adam, yağmurun altında diz çökerek kız arkadaşını bekledi

17.04.2023 15:17

Çinli bir adam, eski kız arkadaşı tarafından terk edildikten sonra yağmurlu bir gecede ofisinin önünde dizlerinin üzerinde yalvararak kendisini affetmesi için yalvardı. Elinde bir buket çiçekle bekleyen adamın çaresizliği, çevredekilerce hayretle takip edildi.

Terk edildiği iddia edilen genç bir adam, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Dazhou'da eski kız arkadaşının ofis binasının girişinin önünde, saat 13:00'den ertesi gün sabah 10:00'a kadar büyük bir demet gülle dizlerinin üzerine çökerek çöktü.

21 SAAT ÖYLECEK DURDU

21 saat boyunca eski aşkından özür dileyen genç adam çevredeki meraklı bakışların da ilgi odağı oldu. Yoldan geçen polis genç adamı "Kız arkadaşının ondan birkaç gün önce ayrıldığını söyledi. Ondan af dilemek istiyor ve onunla tekrar çıkabileceğini umuyor " sözleriyle açıklama yaptı.

Genç adam, 21 saat boyunca yağmur altında diz çökerek kız arkadaşından af diledi

"BENİ RAHAT BIRAKIN"

Memurlar onu hareket ettirmeye çalıştığında, adamın onlara şöyle dediğini bildirdi: "Burada diz çökmem yasa dışı mı? Yasadışı değilse, lütfen beni rahat bırakın."

Genç adam, 21 saat boyunca yağmur altında diz çökerek kız arkadaşından af diledi

KIZ ARKADAŞI GELMEDİ

Ancak uzun bekleyişin sonu hüsran oldu. Adamın kız arkadaşı gelmedi. Görgü tanıkları genç adam yoğun yağışa ve soğuğa dayanamadığı için eyleminden vazgeçtiğini ileri sürdü.

Genç adam, 21 saat boyunca yağmur altında diz çökerek kız arkadaşından af diledi
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 21 saatlik özür! Genç adam, yağmurun altında diz çökerek kız arkadaşını bekledi - Son Dakika


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