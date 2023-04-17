21 saatlik özür! Genç adam, yağmurun altında diz çökerek kız arkadaşını bekledi

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Terk edildiği iddia edilen genç bir adam, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Dazhou'da eski kız arkadaşının ofis binasının girişinin önünde, saat 13:00'den ertesi gün sabah 10:00'a kadar büyük bir demet gülle dizlerinin üzerine çökerek çöktü.

21 SAAT ÖYLECEK DURDU

21 saat boyunca eski aşkından özür dileyen genç adam çevredeki meraklı bakışların da ilgi odağı oldu. Yoldan geçen polis genç adamı "Kız arkadaşının ondan birkaç gün önce ayrıldığını söyledi. Ondan af dilemek istiyor ve onunla tekrar çıkabileceğini umuyor " sözleriyle açıklama yaptı.

"BENİ RAHAT BIRAKIN"

Memurlar onu hareket ettirmeye çalıştığında, adamın onlara şöyle dediğini bildirdi: "Burada diz çökmem yasa dışı mı? Yasadışı değilse, lütfen beni rahat bırakın."

KIZ ARKADAŞI GELMEDİ

Ancak uzun bekleyişin sonu hüsran oldu. Adamın kız arkadaşı gelmedi. Görgü tanıkları genç adam yoğun yağışa ve soğuğa dayanamadığı için eyleminden vazgeçtiğini ileri sürdü.