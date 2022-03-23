Tesla: Elon Musk Berlin'deki 'gigafactory'yi aylar sonra açtı - Son Dakika
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BBC

Tesla: Elon Musk Berlin'deki 'gigafactory'yi aylar sonra açtı

23.03.2022 09:13
Tesla: Elon Musk Berlin'deki 'gigafactory'yi aylar sonra açtı

Elon Musk'ın Başkent Berlin'de açtığı 5 milyar euro değerindeki fabrika, Almanya'nın yakın tarihinde otomobil üretimi için yapılan en büyük yatırım. Fabrikanın açılışında Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Musk'a eşlik etti.

Tesla'nın patronu Elon Musk, Berlin yakınlarında 'gigafactory' adını verdiği otomobil fabrikasının açılışını yaptı.

Fabrika, şirketin Avrupa'daki ilk merkezi olacak.

Fabrika, yerel yönetimle şirket arasındaki lisans sorunundan dolayı sekiz aydır açılamamıştı.

5 milyar dolarlık fabrika, Almanya'da yakın tarihte bu alanda yapılmış en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor.

Tesla'nın açıklamasına göre fabrikada 12 bin işçinin çalışması planlanıyor; bu işilerden 3 bini işe alındı.

Musk, açılışta yaptığı konuşmada "Bu fabrikamız için muhteşem bir gün, sürdürülebilir gelecek yönünde yeni bir adım" dedi.

Açılışta Musk'a eşlik eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, fabrikanın otomobil endüstrisinin geleceği için gelişim mesajı olduğunu söyledi.

İçeride bu konuşmalar yapılırken dışarıda, çevreci grupların fabrikanın inşaatı için kesilen ağaçlara ve su kullanımına yönelik tepkileri ve eylemleri vardı.

Tesla, 30 adet Alman yapımı Model Y Performance araçlarını salı günü kullanıma sunacak. Şirketin açıklamasına göre bu arabalar 514 kilometreye kadar hız yapabiliyor ve 63.990 euro değerinde.

Tam kapasite çalışırsa fabrika yılda 500 bin araç üretebilecek. Bu, şirketin Alman rakibi Volkswagen'ın 2021'de dünya genelinde sattığı 450 bin elektrik bataryalı araçtan daha yüksek bir sayı olduğu için şirket için önemli.

Şu an için Volkswagen, Avrupa'dak elektrikli araç pazarının yüzde 25'ini elinde tutarak lider olmaya devam ediyor; Tesla'nın Avrupa pazarındaki payı yüzde 13.

Musk, üretimi artırmanın, fabrikanın inşasının sürdüğü iki yıldan daha uzun zaman alacağını açıkladı.

Tesla, uzun süren lisans sorunlarının ardından 4 Mart'ta yerel yönetimden üretimin başlaması için izin almıştı. Yerel yönetim, su kullanımı ve hava kirliliği gibi bazı konularda standartları tutturamadığını söyleyerek fabrikanın açılışı için sekiz ay boyunca lisans vermemişti.

Tesla: Elon Musk Berlin'deki 'gigafactory'yi aylar sonra açtı
Tesla: Elon Musk Berlin'deki 'gigafactory'yi aylar sonra açtı
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Son Dakika Dünya Tesla: Elon Musk Berlin'deki 'gigafactory'yi aylar sonra açtı - Son Dakika

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