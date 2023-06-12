Texas Körfez Sahili'nde Binlerce Ölü Balık Kıyıya Vurdu

Texas'ın Körfez sahilindeki bir plaj, kıyıya vuran binlerce balığın kokan cesetleri ile kaplandı.

Texas Parklar ve Doğa Yaşamı Ölümleri ve Dökülmeleri Ekibi ile park yetkilileri, kitlesel balık ölümü, ısıtılan suyun tetiklediği "düşük çözünmüş oksijen olayı" sonucunda meydana geldiğini söyledi.

Park yetkilileri bir Facebook'ta yaptıkları açıklamada ,"Su sıcaklığı fahrenhayt derecenin üzerine çıktığında, menhadenlerin yaşamak için gerekli oksijeni alması zorlaşıyor" dedi. "Sığ sularda, su daha hızlı ısınır. Bu yüzden, suyun ısınmaya başladığı sırada, eğer bir menhaden balığı sürüsü sığ suda mahsur kalırsa, balıklar oksijen eksikliği çekmeye başlar." Oksijen eksikliği, balıkların paniğe kapılmasına ve düzensiz davranmasına yol açar, bu da oksijen seviyelerini daha da azaltır.

Bu tür balık ölümleri, yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle yaygın hale gelir. Yetkililer, bulutlu hava ve sakin deniz koşullarının, oksijeni tüketmek için "mükemmel bir fırtına" yarattığını belirtti.

Yetkililer, "Ö6lüm olayı gerçekleşmeden önce, genellikle balıkların sabahın erken saatlerinde su yüzeyinde oksijen almak için ağızlarını açtığı görülür. Bazı balıkların suyun dibinde ya da kenarında yattığı da gözlemlenir" dedi.

Cumartesi ve Pazar günleri plajda daha fazla ölü balık bulundu, son bulunanların ise "parçalanmış iskeletlere" dönüştüğü belirtildi. Park ekipleri, hafta sonu boyunca makinelerle bu leşleri temizlemekteydi.

Yetkililere göre, geride kalan ölü balıklar, önümüzdeki günlerde kum ve okyanus tarafından doğal olarak gömülecek.