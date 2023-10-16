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The Guardian Gazetesi Karikatüristi İşten Çıkardı - Son Dakika

The Guardian Gazetesi Karikatüristi İşten Çıkardı

Son Güncelleme: 16.10.2023 21:27

The Guardian gazetesinde 40 yılı aşkın süredir görev yapan karikatürist Steve Bell, İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'ya yer verdiği çizimi nedeniyle işten çıkarıldı. Bell, çiziminin antisemitik olduğu suçlamasıyla gazeteden kovulduğunu açıkladı. The Guardian ise Bell'le çalışmaya devam etmeme kararı aldığını duyurdu.

İngiliz "The Guardian" gazetesinde 40 yılı aşkın süredir görev yapan karikatürist Steve Bell, İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'ya yer verdiği çizimi nedeniyle işten çıkarıldı.

GAZETEDEN KOVULDU

Ülke basınında yer alan haberlere göre, karikatürist Bell, Netanyahu'nun yer aldığı son çiziminin "antisemitik" olduğu suçlamasıyla uzun yıllardır çalıştığı gazeteden kovuldu. Karikatürün yayından kaldırılmasının ardından açıklama yapan Bell, görseli gazeteye gönderdikten sonra The Guardian çalışanlarından, Shakespeare'in "Venedik Taciri" oyunundaki Yahudi karakter Shylock'un, tüccar Antonoi'nin "bedeninden yarım kilo et" istemesine atıfta bulunulan "şifreli mesaj" aldığını söyledi. Gazetenin suçlamalarına karşı çalışmalarını savunan 72 yaşındaki karikatürist, The Guardian'ın endişesini anlamadığını dile getirerek, "The Guardian için bu konuyu 'antisemitik mecazlar' kullanmakla suçlanmadan çizmek artık neredeyse imkansız hale geliyor." ifadesini kullandı.

The Guardian gazetesi, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çizdi diye 40 yıllık karikatüristini kovdu

ÇİZDİĞİ KARİKATÜR SANSÜRE TAKILDI

Bell, Guardian'ın "çizilmemiş karikatürler için bile" içeriği incelemek için "yeni süreç" başlattığına işaret ederek, kendisine sözleşmesi gelecek nisanda sona erse de, öncesinde de karikatürlerinin yayınlamayacağının söylendiğini aktardı. Netanyahu'nun midesinde Gazze şeridinin ana hatlarından bir kesiğin yer aldığı karikatürde, Netanyahu kendi vücudunda neşterle ameliyat yapmaya hazırlanırken tasvir edildi. Görselin üzerinde ise "Gazze sakinleri, şimdi defolun." yazısı yer aldı.

GAZETE, KARİKATÜRİSTİN SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEME KARARI ALDI

The Guardian News and Media'dan bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bell'le çalışmaya devam etme gibi bir planlarının olmadığını teyit etti. Sözcü, "Steve Bell'in sözleşmesini yenilememe kararı alındı. Steve Bell'in karikatürleri geçtiğimiz 40 yıl boyunca Guardian'ın önemli bir parçası oldu. Kendisine teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya The Guardian Gazetesi Karikatüristi İşten Çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: The Guardian Gazetesi Karikatüristi İşten Çıkardı - Son Dakika
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