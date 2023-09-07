THY uçağı sınır dışı edilen yolcu yüzünden acil iniş yaptı - Son Dakika

THY uçağı sınır dışı edilen yolcu yüzünden acil iniş yaptı

THY uçağı sınır dışı edilen yolcu yüzünden acil iniş yaptı
Son Güncelleme: 07.09.2023 09:08

Kamerun'un Douala şehrine sefer yapan THY uçağında Türkiye'den sınır dışı edilen yolcu, yolcular ve kabin ekibiyle tartışmaya başladı. Güvenlik sebebiyle uçağın pilotu Malta Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Douala seferini yapan THY uçağında Türkiye'den deport edilen yolu olay çıkardı. Deport edilen yolcu önce yolcularla, sonra da kabin ekibiyle tartışmaya başlamasının ardından uçağın pilotu güvenlik sebebiyle Malta Havalimanı'na iniş yaptı.

ÖNCE YOLCULARLA DAHA SONRA GÖREVLİLERLE TARTIŞTI

Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-667 sefer sayılı Boeing 737 MAX tipi uçak Kamerun'un Douala seferini yapmak üzere saat 17.50'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçağın kalkışından bir süre sonra Türkiye'den sınır dışı edilen bir yolcu uçakta ilk önce yolcularla, sonra da kabin ekibiyle tartışmaya başladı. Bunun üzerine kabin görevlileri durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi.

MALTA'YA ACİL İNİŞ YAPTI

Deport yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye sokması nedeniyle uçağın kaptan pilotu Malta Uluslararası Havalimanı hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. THY uçağı yerel saatle saat 18.30'da havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Türkiye, Malta, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya THY uçağı sınır dışı edilen yolcu yüzünden acil iniş yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY uçağı sınır dışı edilen yolcu yüzünden acil iniş yaptı - Son Dakika
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