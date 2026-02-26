Ticaret Bakanı Bolat, Gürcistan'da Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ticaret Bakanı Bolat, Gürcistan'da Görüşme Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Bolat, Gürcistan\'da Görüşme Gerçekleştirdi
26.02.2026 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer Bolat, Gürcistan ile ticaret ve yatırımları değerlendirdi, iş forumuna katıldı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan ziyaretimiz kapsamında güne Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'nun ev sahibi, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Mariam Kvrivishvili ile ikili görüşme gerçekleştirerek başladık. Mevkidaşım ile ikili ticaret hedeflerimizi ve yatırımlarımızı değerlendirirken, Gürcistan'ı da kapsayan bölgesel vizyonumuzu birlikte ele aldık. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan olarak kurduğumuz sarsılmaz bağlar; sadece ülkelerimiz için değil, tüm bölgenin kalkınması ve Orta Koridor'un güçlenmesi için de kilit bir role sahiptir" ifadelerini kullandı.

Nazik ev sahipliği ve yapıcı diyaloğu için Kvrivishvili'ye teşekkür eden Bakan Bolat, "Bugün Gürcistan'da gerçekleştireceğimiz temaslarımızda ortak vizyonumuz nettir: Ticareti kolaylaştırmak, lojistik koridorlarını güçlendirmek ve bölgemizi küresel ticaretin cazibe merkezi haline getirmek. Kardeş ve komşu ülkelerimizle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Gürcistan, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ticaret Bakanı Bolat, Gürcistan'da Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Senegal’de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor Senegal'de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

15:11
İngiltere’den video çekip Türkiye’de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:34
Güngören’de uyuyan babalarını silahla öldüren 2 kız ve anne ilk kez hakim karşısında: Anne tutuklandı
Güngören'de uyuyan babalarını silahla öldüren 2 kız ve anne ilk kez hakim karşısında: Anne tutuklandı
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 15:18:07. #7.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Bolat, Gürcistan'da Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.