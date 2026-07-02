Bolat ve Hollandalı mevkidaşı İş Forumu'nda buluştu - Son Dakika
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Bolat ve Hollandalı mevkidaşı İş Forumu'nda buluştu

Bolat ve Hollandalı mevkidaşı İş Forumu\'nda buluştu
02.07.2026 17:52
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hollanda Dış Ticaret Bakanı Sjoerd Sjoerdsma ile Türkiye-Hollanda İş Forumu'nu açtı. Bolat, 13,3 milyar dolarlık ticaret hacmine dikkat çekerek yeşil dönüşüm ve dijitalleşme gibi alanlarda iş birliği potansiyelini vurguladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Hollandalı mevkidaşı Sjoerd Sjoerdsma ile 'Türkiye-Hollanda İş Forumu'nun açılışını yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Hollandalı mevkidaşım Sayın Sjoerd Sjoerdsma ile birlikte, Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığının ev sahipliğinde ve DEİK'in değerli katkıları ile düzenlenen 'Türkiye-Hollanda İş Forumu'nun açılışını gerçekleştirdik. Türkiye-Hollanda JETCO 6'ncı Dönem Toplantısı kapsamında düzenlenen İş Forumu, iki ülkenin iş dünyasını bir araya getirerek ekonomik ortaklığımızın geleceğine ilişkin önemli bir platform oluşturmuştur. 2025 yılında 13,3 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz ve güçlü yatırım ilişkilerimiz, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin ulaştığı seviyeyi ortaya koymaktadır. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme, enerji, lojistik ve inovasyon gibi alanlarda sahip olduğumuz potansiyelin yeni ortaklıklara zemin hazırlayacağına inanıyoruz. İş Forumu'nun, Türk ve Hollandalı şirketler arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesine, yatırım fırsatlarının artırılmasına ve ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlenmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN BOLAT, TÜRKİYE'NİN LAHEY BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ni ziyaret ettiğini bildirdi. Bolat, "Lahey'deki programlarımız kapsamında, Büyükelçimiz Sayın Fatma Ceren Yazgan ve Büyükelçiliğimizin kıymetli mensuplarıyla bir araya geldik. Türkiye'nin ekonomik diplomasisinin güçlenmesi, ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi ve iş dünyamızın yurt dışındaki faaliyetlerinin desteklenmesinde büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda; ülkemizin menfaatlerini dünyanın dört bir yanında kararlılıkla savunmaya, ticaret ve yatırım köprülerimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bolat ve Hollandalı mevkidaşı İş Forumu'nda buluştu - Son Dakika

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