Pakistan'ın Lahor kentinde bağımsızlık günü için video çeken TikTok fenomeni bir kadın yüzlerce erkeğin saldırısına uğradı.
Yerel basında yer alan haberlere göre 400 erkek aralarına aldıkları genç kadının üzerindeki kıyafetleri çıkarttı ve dakikalarca kalabalık içinde taciz etti.
Saldırı esnasında ne yapacağını bilemeyen kadının çevresinden yardım istemeye çalıştığı anlar da cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere anbean yansıdı.
Son Dakika › Dünya › TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı! Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler - Son Dakika
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