TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı! Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler

ABD'den Japonya'ya Giden Uçağın Tekerleği Düştü, Otomobiller Kullanılamaz Hale Geldi

San Francisco'dan Japonya'ya gitmek için havalanan uçağın bir tekerleği düştü ve otomobilleri kullanılamaz hale getirdi. Uçak, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı. Uçak sorunsuz bir şekilde piste indi ve çekici ile pistten çekildi. United Airlines, yolcuları yeni bir uçakla Osaka'ya götüreceğini açıkladı.