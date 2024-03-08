TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı! Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler - Son Dakika
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Dünya

TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı! Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler

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Pakistan'da TikTok fenomeni bir kadın, gittiği Bağımsızlık günü etkinliğinde yaklaşık 400 erkeğin tacizine uğradı. Görüntüleri internete düşen taciz anlarında kadına kimsenin yardım etmemesi de tepkilere neden oldu.

08.03.2024 10:03
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Pakistan'ın Lahor kentinde bağımsızlık günü için video çeken TikTok fenomeni bir kadın yüzlerce erkeğin saldırısına uğradı.

DAKİKALARCA TACİZ ETTİLER

Yerel basında yer alan haberlere göre 400 erkek aralarına aldıkları genç kadının üzerindeki kıyafetleri çıkarttı ve dakikalarca kalabalık içinde taciz etti.

YARDIM İSTEDİ AMA...

Saldırı esnasında ne yapacağını bilemeyen kadının çevresinden yardım istemeye çalıştığı anlar da cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere anbean yansıdı.

TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı! Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler

Pakistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı! Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Selim Kayisi: Ve biz bağımsızlık günü etkinliğine katılan kadını taciz eden insanları ülkemizde kalmalarını benimsemeye başladık. 28 4 Yanıtla
  • Ali Yıldız: Umarım erkeklere bir şey olmamıştır 7 7 Yanıtla
  • huseyin ergun: Adamlar bağımsızlığını kutlamışlar. Hayvani özgürlüklerinin tadını çıkarıyorlar. Kadın da feno MEN olunca erkekler konuyu yanlış anlamışlar.Erkek zannetmişler. 1 3 Yanıtla
  • salihb: Bu insan denen varlık cahil ve ahlaksız olunca hayvandan daha beter hale gelebiliyor. 0 0 Yanıtla
  • huseyin ergun: Kötü bir espri. Hem de 8 martta. 0 0
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