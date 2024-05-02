Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil

Geniş Video İzle

AK Parti'de bazı milletvekillerinin ıstakoz ve Rolex marka saat kareleriyle gündeme gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı. Erdoğan'ın kritik MYK toplantısı sonrası yaptığı görüşmelerde bazı isimleri "Benim milletvekillerine ayrıca bir uyarıda mı bulunmam gerekiyor? Bir milletvekiline yediğini, giydiğini paylaşma denilir mi? Bunlar bilinemeyecek, akıl edilemeyecek şeyler değil" dediği öğrenildi.

02.05.2024 10:18  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerinde ikinci parti konumuna düşen AK Parti'de bazı milletvekillerinin ıstakoz ve pahalı markalı saatlerle gündeme gelmesi tartışmaların fitilini ateşledi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik MYK toplantısı sonrası yaptığı görüşmelerde dikkat çeken uyarılarda bulundu.

HEDEFTE İKİ İSİM VAR

Geçtiğimiz günlerde AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın sayılı insanın girdiği Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yediği anları Instagram hesabından paylaşması, devamında AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yarım milyonluk Rolex marka saati ile poz vermesi büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Benim ayrıca uyarmam mı gerekiyor?

DEĞİŞİM PEYDERPEY OLACAK

AK Parti MYK seçimin ardından geçtiğimiz günlerde ikinci kez toplandı. 31 Mart'taki oy kaybının nedenlerinin masaya yatırıldığı kritik toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Değişimi peyderpey yapacağız" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Benim ayrıca uyarmam mı gerekiyor?

"BUNLAR AKIL EDİLEMEYECEK ŞEYLER DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK toplantısının ardından bazı görüşmelerde bulunduğu ve milletvekillerine ıstakoz, pahalı markalı saat gibi dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Hürriyet'te yer alan detaya göre; Erdoğan'ın "Milletvekilinin yediğiyle, içtiğiyle, oturduğuyla, taktığıyla, kılık kıyafetiyle daha dikkatli olması gerekmez mi? Benim bu konuda milletvekillerine ayrıca bir uyarıda mı bulunmam gerekiyor? Bir milletvekiline yediğini, giydiğini paylaşma denilir mi? Bunlar bilinemeyecek, akıl edilemeyecek şeyler değil. Herkes milletvekilliği makamının sorumluluğunun farkında olmalı. Milletvekilleri, kendini bir vatandaş gibi konumlandıramaz. Ben herkes gibi saat takıyorum, herkes gibi yemek yiyorum diyemez" sözleriyle vekillerden kendilerine çeki düzen vermelerini istedi.

Bahadır Yenişehirlioğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Şebnem Bursalı, Milletvekili, AK Parti, Rolex, Sosyal Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu: Seni taklit ediyorlar. 1 0 Yanıtla

10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
09:04 Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor! İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak
08:48 AK Parti’de kabine değişikliği iddiaları İşte kulislerde “yeri sağlam“ denilen 5 bakan AK Parti'de kabine değişikliği iddiaları! İşte kulislerde "yeri sağlam" denilen 5 bakan
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:45 Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü
09:26 Kimse beklemiyordu Galatasaray’da Dursun Özbek’e sürpriz rakip Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip
08:51 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği Maribor’u satın aldı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği Maribor'u satın aldı
08:42 Devler Ligi nefes kesiyor Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain’i 1-0 mağlup etti Devler Ligi nefes kesiyor! Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti
08:29 Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti Erbaş şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti ! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 11:14:38. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement