Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım

Politika

Vatandaşlara " 1 Mayıs'ta Taksim'e" çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Taksim'e yürümeme nedenini açıkladı. Özel, "31 Mart'ın kazananı olan bir parti olarak varıp da polise verilmiş kanunsuz emre rağmen polisle itişip kakışmak bana da partime de yakışmazdı" dedi. Özel, "Birileri Taksim'i kendi egemenlik sancağı zannediyor. Ben o barikatı önümüzdeki ilk seçimi kazanarak kaldıracağım" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Taksim'de kutlanılmak istenmiş ancak Saraçhane'de toplananlar polis müdahalesiyle karşılaşmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Taksim'e yürümesi bekleniyordu ancak yaklaşık 1 saat boyunca Saraçhane'de bulunan Özel, alandan ayrıldı. Özel, katıldığı bir televizyon programında, "1 Mayıs'ta Taksim'e neden yürümediniz?" sorusuna yanıt verdi.

"POLİSLE İTİŞMEK BANA VE PARTİME YAKIŞMAZ"

Özel, "Biz şu anda Türkiye'nin 1'nci partisiyiz. Bunun sorumlulukları var. Üstelik gelecekte ülkeyi yönetecek parti olarak sorumluluklarımız çok daha arttı. 31 Mart'ın kazananı olan bir parti olarak varıp da polise verilmiş kanunsuz emre rağmen polisle itişip kakışmak bana da partime de yakışmazdı.

Biz Saraçhane'ye gittik. Saraçhane'de çağrıcı olanlar, organizasyon komitesi, sendikalar, konfederasyonlar ne karar alırlarsa uyarız dedik. Sendikalar gittiler bariyerin önünde polisle müzakere ettiler. Polis izin vermeyince döndüler ve Saraçhane'de kutlamaya karar verdiler. Polisle çatışmamaya karar verdiler. Ben zaten açıklamamda polisin de bir baba bir eş bir evlat olduğunu hep vurguladım ve polisle çatışmanın da yanlış olacağını söyledim. Aynı şekilde polis de bir emekçidir ve polisin de emekçiye sert davranmaması gerektiğini hep söyledim" ifadelerini kullandı.

"BEN O BARİKATI İLK SEÇİMİ KAZANARAK AŞACAĞIM"

Unkapanı'ndaki tarihi Bozdoğan Kemeri'nin önündeki barikata da tepki gösteren Özel, bunun dün itibarıyla kayda geçtiğini ve hafızalara kazındığını ifade etti. CHP lideri, "Ben o barikatı kaldıracağım. Ben devletin polisini oradan çekeceğim ama bunu kendisi de halkın çocuğu olan polisle çatışarak yapmayacağım. Ben bunu seçimden 1. parti olarak çıkmış bir genel başkan olarak önümüzdeki ilk seçimi kazanarak yapacağım. Kavga ederek iterek çatışarak değil, seçimle yapacağım bunu" dedi.

"ÇATIŞMA ORTAMININ OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDIĞI AŞİKARDI"

Özgür Özel, Saraçhane'den ayrılmasında herhangi bir duyum, bilgi, provokasyon ihtimalinin etkili olup olmadığı sorusuna, "Bir takım provokasyonların olacağı ve oradaki kitlenin provoke edileceği bir çatışma ortamının oluşturulmaya çalışıldığı aşikardı." diyerek yanıt verdi.