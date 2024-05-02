Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü

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Bursa'da aracıyla ilerleyen bir sürücü hızla koşan başıboş atın otomobiline çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Araçta büyük hasar meydana gelirken, atın ayağı kırılan at ise tedavi altına alındı. Mağdur sürücü ve mahalleli, başıboş atların toplanması için yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

AT, ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE SAVRULDU

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Tanrıverdi, hastasının ihtiyaçlarını gidermek için otomobiliyle markete gitmek için yola çıktı. Cadde üzerinde seyir halinde olan Tanrıverdi, yolun kenarındaki araziden koşan başıboş atın araca çarpması ile ne olduğunu anlayamadı. Savrulan at otluk alana düşerken, ölümün kıyısından dönen sürücü ise yaşadığı şoktan çıktığı gibi 112 ekiplerini aradı.

MAHALLELİ BAŞIBOŞ ATLARDAN ŞİKAYETÇİ

İhbar üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri gerekli tutanakları tutarken, arka ayağı kırılan at ise tedavi edilmek üzere koruma altına alındı. Çevre sakinleri ise mahallede çok sayıda başıboş at olduğunu ifade ederek duruma isyan etti.

"HIZLI OLSAM OTURDUĞUM YERE ÇARPACAKTI"

Yaşadığı olayı anlatan Mehmet Tanrıverdi, "Engelli bir hastam var. İhtiyaçlarını gidermek için markete aracımla gitmek istedim. Cadde üzerinde ilerlerken, bir anda başıboş atın çarpmasıyla ne olduğunu anlayamadım. Neyse ki çok hızlı değildim. Belki bir salise hızlı olsam at, benim oturduğum yere çarpacaktı. Canımıza gelmediği için şükrediyoruz, fakat aracımda da ciddi hasar meydana geldi. Ben yetkililerden başıboş atların toplanmasını istiyorum. Ciddi bir sorunla karşılaşsaydık bunun hesabını kim verecekti" diye konuştu. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, otomobilde oluşan büyük hasar ise böyle görüntülendi.