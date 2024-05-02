Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
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Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü

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Bursa'da bir araç sürücüsü cadde üzerinde ilerlerken, hızla koşan başıboş atın çarpmasıyla savruldu. Araçta büyük oranda hasar meydana gelirken, atın ayağı kırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayın ardından sürücü, başıboş atların toplanmasını istedi.

02.05.2024 09:45
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Bursa'da aracıyla ilerleyen bir sürücü hızla koşan başıboş atın otomobiline çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Araçta büyük hasar meydana gelirken, atın ayağı kırılan at ise tedavi altına alındı. Mağdur sürücü ve mahalleli, başıboş atların toplanması için yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

AT, ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE SAVRULDU

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Tanrıverdi, hastasının ihtiyaçlarını gidermek için otomobiliyle markete gitmek için yola çıktı. Cadde üzerinde seyir halinde olan Tanrıverdi, yolun kenarındaki araziden koşan başıboş atın araca çarpması ile ne olduğunu anlayamadı. Savrulan at otluk alana düşerken, ölümün kıyısından dönen sürücü ise yaşadığı şoktan çıktığı gibi 112 ekiplerini aradı.

Seyir halindeki otomobile at çarptı! Başıboş hayvan, aracı hurdaya çevirdi

MAHALLELİ BAŞIBOŞ ATLARDAN ŞİKAYETÇİ

İhbar üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri gerekli tutanakları tutarken, arka ayağı kırılan at ise tedavi edilmek üzere koruma altına alındı. Çevre sakinleri ise mahallede çok sayıda başıboş at olduğunu ifade ederek duruma isyan etti.

Seyir halindeki otomobile at çarptı! Başıboş hayvan, aracı hurdaya çevirdi

"HIZLI OLSAM OTURDUĞUM YERE ÇARPACAKTI"

Yaşadığı olayı anlatan Mehmet Tanrıverdi, "Engelli bir hastam var. İhtiyaçlarını gidermek için markete aracımla gitmek istedim. Cadde üzerinde ilerlerken, bir anda başıboş atın çarpmasıyla ne olduğunu anlayamadım. Neyse ki çok hızlı değildim. Belki bir salise hızlı olsam at, benim oturduğum yere çarpacaktı. Canımıza gelmediği için şükrediyoruz, fakat aracımda da ciddi hasar meydana geldi. Ben yetkililerden başıboş atların toplanmasını istiyorum. Ciddi bir sorunla karşılaşsaydık bunun hesabını kim verecekti" diye konuştu. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, otomobilde oluşan büyük hasar ise böyle görüntülendi.

Seyir halindeki otomobile at çarptı! Başıboş hayvan, aracı hurdaya çevirdi
Seyir halindeki otomobile at çarptı! Başıboş hayvan, aracı hurdaya çevirdi
Seyir halindeki otomobile at çarptı! Başıboş hayvan, aracı hurdaya çevirdi
Seyir halindeki otomobile at çarptı! Başıboş hayvan, aracı hurdaya çevirdi
Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Burak Öğüt: At hızını alamayıp Veliefendi’ den gelmiş sanırım :) 1 0 Yanıtla
  • Buğra BALABAN: O esnada sigorta şirketi: Hmm. Demek aracınıza durduk yerde AT çarptı. Anlıyorum beyefendi 0 0 Yanıtla

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