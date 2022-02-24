Meksika'da iki kardeşin TikTok kavgası, facia ile sonuçlandı. Meksika ordusu için bile çok tehlikeli olarak adlandırılan bir makineli tüfekle TikTok videosu çekmek isteyen çocuk, odasına geçti.
Ancak bu sırada çocuğun 15 yaşındaki kız kardeşi odaya girdi ve tüfeği ağabeyinin elinden almak istedi. Ağabeyinin tüfeği vermek istememesiyle ikili arasında arbede yaşandı.
Arbede sonucu yere düşen silah ateş aldı ve 15 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden oldu. Olayın ardından inceleme başlatan Sinola Eyalet Savcısı Sara Bruna Quiñonez Estrada, tüfeğin neden evde olduğunu henüz tespit edemediklerini açıkladı.
Son Dakika › Dünya › TikTok videosu çekerken yere düşen makineli tüfek dehşet saçtı, kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika