TikTok videosu çekerken yere düşen makineli tüfek dehşet saçtı, kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
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TikTok videosu çekerken yere düşen makineli tüfek dehşet saçtı, kız çocuğu hayatını kaybetti

24.02.2022 23:28
TikTok videosu çekerken yere düşen makineli tüfek dehşet saçtı, kız çocuğu hayatını kaybetti

Meksika'da yaşanan olayda 15 yaşındaki bir kız çocuğu, erkek kardeşinin elinde tüfekle TikTok videosu çektiği esnada odaya girdi. Tüfeği kardeşinden almak isteyen kız, arbede de tüfeği yerde düşürdü. Ateş alan tüfek, 15 yaşındaki kızı hayattan kopardı.

Meksika'da iki kardeşin TikTok kavgası, facia ile sonuçlandı. Meksika ordusu için bile çok tehlikeli olarak adlandırılan bir makineli tüfekle TikTok videosu çekmek isteyen çocuk, odasına geçti.

ODAYA GİRİP TÜFEĞİ ALMAK İSTEDİ

Ancak bu sırada çocuğun 15 yaşındaki kız kardeşi odaya girdi ve tüfeği ağabeyinin elinden almak istedi. Ağabeyinin tüfeği vermek istememesiyle ikili arasında arbede yaşandı.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Arbede sonucu yere düşen silah ateş aldı ve 15 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden oldu. Olayın ardından inceleme başlatan Sinola Eyalet Savcısı Sara Bruna Quiñonez Estrada, tüfeğin neden evde olduğunu henüz tespit edemediklerini açıkladı.

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Arbede, Sonora, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya TikTok videosu çekerken yere düşen makineli tüfek dehşet saçtı, kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika


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