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Time dergisi tarafından Elon Musk "Yılın Kişisi" seçildi - Son Dakika

Time dergisi tarafından Elon Musk "Yılın Kişisi" seçildi

13.12.2021 21:06

ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisi, geleneksel "Yılın Kişisi" anketinde, bu yıl otomobil üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri firması SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı seçti.

Derginin Üst Yöneticisi (CEO) ve Baş Editörü Edward Felsenthal, yaptığı yazılı açıklamada, "Yılın Kişisi, bir etkinin işaretidir ve çok az kişinin Musk'tan daha çok dünya ve dünya dışında etkisi vardır." ifadesini kullandı.

MUSK'TAN ÖVGÜ DOLU SÖZLERLE BAHSEDİLDİ

Musk'ın 2021'de sadece dünyanın en zengin insanı olarak değil, toplumlara büyük değişiklik getiren bir kişi olarak öne çıktığını kaydeden Felsenthal, "Dünyanın en zengin insanının kendine ait bir evi yok ve son dönemde mirasını satıyor. Yörüngeye uydular götürüyor ve güneşe koşuyor, kendi ürettiği, benzin kullanmayan ve neredeyse sürücüye ihtiyaç duymayan arabayı kullanıyor. Bir parmak şıklatmasıyla piyasaların yönü değişiyor." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK İNSAN İÇİN İLHAM KAYNAĞI"

Fersenthal, Musk'ın birçok insan için ilham kaynağı olduğunun altını çizerek, Musk'ın teknoloji dünyasına büyük bir devrim getirdiğini sözlerine ekledi.

Time dergisi, Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' seçti

1927'den bu yana "Yılın Kişisini" seçen Time Dergisi, ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Olivia Rodrigo'yu "Yılın Sanatçısı", ABD'li Jimnastikçi Simone Biles'ı da "Yılın Sporcusu" seçti.

Time dergisi tarafından Elon Musk Yılın Kişisi seçildi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Time Dergisi, CEO, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Time dergisi tarafından Elon Musk 'Yılın Kişisi' seçildi - Son Dakika Dünya


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