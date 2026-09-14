Tinder'da tanıştığı kadın casus şüphesiyle NATO'daki İspanyol subay İspanya'ya gönderildi - Son Dakika
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Tinder'da tanıştığı kadın casus şüphesiyle NATO'daki İspanyol subay İspanya'ya gönderildi

Tinder\'da tanıştığı kadın casus şüphesiyle NATO\'daki İspanyol subay İspanya\'ya gönderildi
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İngiltere'deki bir askeri üste NATO görevinde bulunan üst düzey İspanyol deniz subayı, Tinder üzerinden tanıştığı İngiliz-Polonya çifte vatandaşı Sovyetler Birliği doğumlu kadının casus olabileceği şüphesiyle ülkesine gönderildi.

(ANKARA) - İngiltere'deki bir askeri üste NATO görevinde bulunan üst düzey İspanyol deniz subayı, sosyal medya uygulamasından tanıştığı İngiliz- Polonya çifte vatandaşı olan Sovyetler Birliği doğumlu kadının "casus" olabileceği şüphesi üzerine ülkesine gönderildi.

Telegraph gazetesinin haberine göre, NATO bünyesinde Rus denizaltıları ve savaş gemilerinin faaliyetlerinin izlenmesiyle bağlantılı hassas bir görev yürüten İspanyol deniz subayının sosyal medya uygulaması Tinder üzerinden tanıştığı Janina White ile romantik ilişki yaşamaya başlaması, NATO ve İngiliz güvenlik makamlarının dikkatini çekti.

İngiliz-Polonya çifte vatandaşı olan Sovyetler Birliği doğumlu White'ın Rusça ve Ukraynaca konuştuğu ve çevrim içi profillerinde Sovyetler Birliği'nde doğduğuna ilişkin bilgilere yer verdiği belirtildi. White ise kendisine yönelik casusluk imalarını reddetti.

NATO'NUN RUSYA'YA YÖNELİK HASSAS İSTİHBARATI GÜNDEMDE

Haberde, güvenlik endişesinin White'ın uyruğundan veya doğum yerinden tek başına kaynaklanmadığı, asıl unsurun subayın NATO'nun Rusya'nın deniz faaliyetlerine ilişkin hassas istihbarat çalışmalarına erişebilecek bir konumda bulunması olduğu belirtildi.

NATO'nun Rusya ile bağlantılı istihbarat ve karşı istihbarat faaliyetlerine yönelik alarm düzeyinin yüksek olduğu bir dönemde yaşanan olayda, subayın kişisel ilişkilerinin güvenlik açısından incelendiği kaydedildi.

İspanyol subayın görevinden uzaklaştırılarak İspanya'ya gönderildiği ancak bunun subayın casusluk yaptığına ilişkin doğrulanmış bir bulgu veya suçlama anlamına gelmediği belirtildi.

Olay, NATO bünyesinde hassas görevlerde bulunan personelin yabancılarla romantik ilişkilerinin, sosyal medya ve arkadaşlık uygulamaları üzerinden kurulan temasların ve bu ilişkilerin karşı istihbarat açısından oluşturabileceği risklerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Haberde, Janina White'ın Rusya adına casusluk yaptığına ilişkin doğrulanmış bir bulgu bulunmadığı vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, İngiltere, Güvenlik, İspanya, Polonya, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tinder'da tanıştığı kadın casus şüphesiyle NATO'daki İspanyol subay İspanya'ya gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tinder'da tanıştığı kadın casus şüphesiyle NATO'daki İspanyol subay İspanya'ya gönderildi - Son Dakika
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