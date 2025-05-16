Arnavutluk'un başkenti Tiran, 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının katılımıyla düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin gerçekleştirileceği Opera Binası'na geçerken, konferans ve diplomatik temaslar kapsamında çeşitli liderlerle sohbet etti.
O anlardan birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i yanına çağırdı. Bu esnada Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı da sohbete dahil etti. Üç liderin beraber sohbet ettiği anlarda Erdoğan ile Aliyev'in rahat tavırları ve eğlenceli halleri dikkat çekti. Görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Son Dakika › Dünya › Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var - Son Dakika
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