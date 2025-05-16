Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var - Son Dakika
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Dünya

Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi için bulunduğu Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i yanına çağırdı. O anlarda Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı da sohbete dahil ettiği gözlendi. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

16.05.2025 17:25
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Arnavutluk'un başkenti Tiran, 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının katılımıyla düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin gerçekleştirileceği Opera Binası'na geçerken, konferans ve diplomatik temaslar kapsamında çeşitli liderlerle sohbet etti.

Tiran'da dikkat çeken anlar! Erdoğan, Aliyev'i çağırdı; sonrasında olanlar enteresan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın değişimi dikkat çekti.

ALİYEV VE PAŞİNYAN'I BULUŞTURDU

O anlardan birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i yanına çağırdı. Bu esnada Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı da sohbete dahil etti. Üç liderin beraber sohbet ettiği anlarda Erdoğan ile Aliyev'in rahat tavırları ve eğlenceli halleri dikkat çekti. Görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Tiran\'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Uluslararası İlişkiler, Nikol Paşinyan, İlham Aliyev, İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan, Diplomasi, Politika, Güncel, Tiran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Murat ÇAMUR:
    emeklisi çiftçisi askari ücretlisi dul yetim ve çocuklar sürünüyor ağamız şen şakrak gülüp eğleniyor HALK kimin umurunda ülke ekonomisi kimin umurunda vay be. 138 193 Yanıtla
  • Hakan as :
    Olan garibana oluyor zaten 106 120 Yanıtla
  • Hakan1421:
    dünya lideri reis, emeklisi çiftçisi, askarî, ücretlisi dul yetim ve çocuklar sana minnettar, 70 65 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    şu erotik reklamlarınızı kaldırın. neye ve kime hizmet ediyorsunuz? 104 20 Yanıtla
  • Aziz Can:
    Tek cümle kuryom bütün samiyetmle söylüyorum CHP başa gelirse. Siz Sayın Erdoğan'ı çok aricaksniz 45 35 Yanıtla
  • 152952:
    kim ölmüş açlıktan en iyi ekonomi bizim ülkemizde yinede senin dünyadan haberin yok evde yemek yiyen yok 36 32 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    aliyevin babası kimdi ki kendi ne olsun: Sovyetler Birliği'nin kendi kuvvetleri üzerinde istihbarat operasyonları yürüten ve firar eden veya yeterince sert savaşmayan askerleri infaz eden Smersh taburunun komutanı olarak görev yaptı. 1944 yılında Azerbaycan SSC Devlet Güvenlik Halk Komiserliği'ne (NKGB) katıldı ve SSCB Devlet Güvenlik Komitesi Kıdemli Personel Eğitim Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1950 yılında Azerbaycan SSC Devlet Güvenlik Komitesi'nin daire başkanı oldu yani kgb ajanının oğlu 37 31 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    keyfe bak 40 27 Yanıtla
  • buhaltii:
    hepsi oyun ? 41 25 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı:
    Hepinizi toplasalar Uruguay eski lideri jose mujica etmezsiniz.. 42 21 Yanıtla
  • mert çelik:
    aliyev israilcı degılmıydı 31 11 Yanıtla
  • Serhat Dursun:
    Filler tepişir, çimenler ezilir. 20 4 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    milliyetçilik ve vatan sevgisi böyle birşeydir… olanlar gurur duyar, olmayanlar vızırdar… 15 3 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    a.q reis 8 10 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    fakir fukara yanından geçse yüzüne bakmaz,burda ahkam kesiyolar.fakirmis fukaraymış diye.bizim cukkaları kesti diye gerçekleri söylesenize.fakir fukaranın sesi çıkmıyor bunlar açlıktan geberdi sanki,daha beter olun 5 4 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı:
    Hepinizi toplasalar jose mijuca etmezsiniz dedim bir çok beğenmeyen olmuş .. okumayan araştırmayan bilgi sahibi olmayanlara bir hatırlatma bulunayım jose mijucayı araştırsınlar kitabı olan saraysız başkanı okuyun..ikide bir Aysun kayacıyı bana hatırlatmayan... 0 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var - Son Dakika
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