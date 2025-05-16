Tiran\'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

mustafa kemal ünal:

aliyevin babası kimdi ki kendi ne olsun: Sovyetler Birliği'nin kendi kuvvetleri üzerinde istihbarat operasyonları yürüten ve firar eden veya yeterince sert savaşmayan askerleri infaz eden Smersh taburunun komutanı olarak görev yaptı. 1944 yılında Azerbaycan SSC Devlet Güvenlik Halk Komiserliği'ne (NKGB) katıldı ve SSCB Devlet Güvenlik Komitesi Kıdemli Personel Eğitim Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1950 yılında Azerbaycan SSC Devlet Güvenlik Komitesi'nin daire başkanı oldu yani kgb ajanının oğlu