Titanic Enkazı Turu İçin Üretilen Denizaltı Kayboldu

Titanic'in enkazını yakından görmek isteyen turistler için üretilen denizaltı Atlantik'de okyanusunda kayboldu.

Denizaltının ortadan kaybolmasının ardından kurtarma ekipleri Atlantik Okyanusu'nda yoğun bir arama faaliyetine başladılar. BBC, gemide kaç kişinin olduğu ve hangi şirketin olaydan sorumlu olduğunun belirsiz olduğunu söyledi.

Arama operasyonunun devam ettiği, Boston Sahil Güvenlik tarafından onaylandı.

Titanic, 14 Nisan 1912'de ilk seferi sırasında bir buz dağına çarpması sonucu New York'a giderken battı. 2.200 yolcu ve mürettebattan 1.500'den fazlası bu trajedi sonucunda hayatını kaybetti.

Bazen, batmış gemiyi ziyaret etmek isteyen turistler tarafından küçük denizaltılar kiralanır. Bu denizaltı seferlerinin maliyeti 90.000 £'dan daha fazla olabilir.

Turist turları sunan firmalardan biri olan OceanGate Expeditions, bilet fiyatlarının 195.000 £'a kadar çıkabildiğini belirtmiştir. Şirketin web sitesi şu anda bir seferin devam ettiğini belirtiyor.

OceanGate'in CEO'su Stockton Rush, CBC'ye yaptığı açıklamada, "Titan, Titanic'in derinliğine ulaşabilen tek beş kişilik denizaltıdır. Her şey dokunmatik ekranlar ve bilgisayarlarla yapılır, bu da aracın bir parçası olduğunuz anlamına gelir." dedi.

822ft uzunluğundaki geminin çürümeye yüz tutmuş enkazı ilk kez 1985'te keşfedildi. Ancak, derinliği ve güçlü akıntılar, en iyi su altı kameralarının bile büyük kalıntılarına sınırlı bir bakış sağladı.

Geçen ay, geminin hayalet enkazı, okyanus tabanındaki ayrıntılı 3D taramalarla daha önce hiç görülmemiş bir şekilde ortaya çıktı. Bilim insanları, bu yüksek çözünürlüklü dijital görüntülerin, dünyanın en ünlü gemi enkazının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabileceğini umuyor.

Lüks yolcu gemisinin yapımı yaklaşık üç yıl sürdü ve bugünün değeriyle 170 milyon £ mal oldu. Projenin zirve döneminde yaklaşık 14.000 erkek işe alındı.

Buharlı gemi 1911'de kuru havuzundan çıkarıldı ve iç kısımlarının yapımına başlandı. Gemi, ilk yolculuğundan sadece sekiz gün önce denize elverişli olduğu ilan edildi.