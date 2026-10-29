Toledo\'da hızlı tren kazasında ölen sayısı 68\'e yükseldi, 58 kişinin tedavisi sürüyor

(ANKARA) - İspanya'nın Toledo bölgesinde iki hızlı trenin çarpışmasıyla meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 68'e yükseldi. İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, güvenlik sisteminde yaşanan arızanın ardından duran trenlerden birine yeniden hareket etmesi yönünde talimat verilmesini "açıklanamaz" olarak nitelendirdi.

İspanya'nın Castilla-La Mancha bölgesine bağlı Toledo ilinde dün meydana gelen tren kazasında, Castilla-La Mancha bölgesel yönetimine göre ölenlerin sayısı 68'e yükseldi, 58 kişinin ise hastanelerde tedavisi sürüyor. Arama kurtarma ekipleri enkazdaki çalışmalarına devam ediyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'den Sevilla'ya aynı yönde ilerleyen iki hızlı tren, dün sabah Toledo bölgesindeki Urda yakınlarında çarpışmıştı. Devlete ait RENFE şirketi tarafından işletilen tren, raylarda duran özel demir yolu şirketi IRYO'ya ait trene arkadan çarpmış, çarpışmanın etkisiyle IRYO treninin arka kısmındaki iki vagon ile RENFE treninin ön kısmı raydan çıkmıştı.

GÜVENLİK SİSTEMİ ARIZALANDI, TRENE YENİDEN HAREKET TALİMATI VERİLDİ

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, kazanın meydana geldiği 63 kilometrelik hatta güvenlik sisteminin bilgisayar arızası nedeniyle sabah saat 08.30'da devre dışı kaldığını ve bunun üzerine bölgedeki bütün trenlerin durduğunu açıkladı.

Puente, kontrol merkezinin daha sonra RENFE trenine herhangi bir hız kısıtlaması getirmeden yeniden hareket etmesi yönünde talimat verdiğini, RENFE treninin, saat 08.53'te önünde duran IRYO trenine çarptığını aktardı. Puente, hatta "dur" sinyali aktifken trenin yeniden hareket ettirilmemesi, hareket etmesine izin verilmesi durumunda ise hızının düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Trenin kaza anındaki hızının henüz belirlenmediğini kaydeden Puente, söz konusu kesimde hızın saatte 200 kilometreye kadar çıkabildiğini söyledi. Makinistlerin kazadan sorumlu olmadığını belirten Puente, "Kimseye sorumluluk yüklemiyorum, yalnızca gerçekleri ortaya koyuyorum" dedi.

Kazaya karışan RENFE treninde 397, IRYO treninde ise 147 yolcunun bulunduğu açıklandı. Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki demir yolu seferleri durduruldu.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Kaza bölgesini ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, ülkede üç günlük yas ilan edileceğini açıkladı. Sánchez, hızlı tren sistemine duyulan güvenin yeniden sağlanması için güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirterek, "İspanya gibi bir ülkenin aynı yıl içinde iki hızlı tren kazası yaşaması kabul edilemez" dedi.

İspanya'da ocak ayında da IRYO'ya ait bir trenin raydan çıkarak karşı yönden gelen RENFE trenine çarpması sonucu 46 kişi hayatını kaybetmişti.