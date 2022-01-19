Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu

Define kazılarına ait videolar, ilgi görüyor. Bir defineci tarafından paylaşılan videodaki altın kaplamalı yılan figürü ise kendisine hayran bıraktırdı.

DEDEKTÖRLE ARAMA YAPTI

Defineci, uzun süre dedektörle arama yaptıktan sonra makinesinin alarm verdiği yeri kazmaya başladı. Önce karşısına bir kaya çıkan defineci, biraz zorlandıktan sonra bu engeli aştı.

ALTIN KAPLAMALI YILAN FİGÜRÜ

Defineci, kayayı kaldırdıktan sonra karşısına çıkan altın kaplamalı yılan figürü nedeniyle ise hem mutluluk hem de kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Söz konusu yılan figürünün eski bir döneme ait olduğu belirtiliyor.