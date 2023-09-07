Trabzon-Cidde seferini yapan yolcu uçağı acil iniş yaptı

Yurt dışı merkezli özel bir hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, bir motorunun arızalanması nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

UÇAK SORUNSUZ ŞEKİLDE İNDİ

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Trabzon-Cidde seferini yapan yolcu uçağı, bir motorunun arızalanması üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş izni istedi. Uçak, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından havalimanına sorunsuz indi. Yolcu ve mürettebat, uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan uçağın iniş yaptığı anlar çevredeki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.