Trabzon-Cidde seferini yapan yolcu uçağı acil iniş yaptı - Son Dakika

Trabzon-Cidde seferini yapan yolcu uçağı acil iniş yaptı

Son Güncelleme: 07.09.2023 00:58

Trabzon-Cidde seferini yapan yurt dışı merkezli özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, bir motorunun arızalanması nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Sorunsuz bir şekilde inen uçaktaki yolcular ve mürettebat tahliye edildi.

Yurt dışı merkezli özel bir hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, bir motorunun arızalanması nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

UÇAK SORUNSUZ ŞEKİLDE İNDİ

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Trabzon-Cidde seferini yapan yolcu uçağı, bir motorunun arızalanması üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş izni istedi. Uçak, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından havalimanına sorunsuz indi. Yolcu ve mürettebat, uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan uçağın iniş yaptığı anlar çevredeki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: AA

Trabzon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trabzon-Cidde seferini yapan yolcu uçağı acil iniş yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon-Cidde seferini yapan yolcu uçağı acil iniş yaptı - Son Dakika
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