Trans yüzücülerin kadınlar kategorisinde yarışması yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Trans yüzücülerin kadınlar kategorisinde yarışması yasaklandı

20.06.2022 13:53
Trans yüzücülerin kadınlar kategorisinde yarışması yasaklandı

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA), erkek ergenliğinin herhangi bir dönemini yaşamış trans sporcuların kadın kategorilerinde yarışmasını yasakladı.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA), erkek ergenliğinin herhangi bir dönemini yaşamış trans sporcuların kadın kategorilerinde yarışmasını yasakladı.

FINA ayrıca, cinsel kimliği doğumdakinden farklı olan yüzücüler için ayrı bir kategori oluşturmaya çalışacağını açıkladı.

Karar, Budapeşte'de devam eden olağanüstü kongrede FINA üyesi 152 ulusal federasyonun yüzde 71'inin oylarıyla alındı.

Kararda, erkeklikten kadınlığa geçen sporcuların, Tanner Ölçeği'nin (çocuklar, ergenler ve yetişkinlerdeki fiziksel gelişim ölçeği) ikinci aşamasının ötesinde erkek ergenliği yaşamamış olması ya da 12 yaşından küçük olması koşuluyla kadın kategorilerinde yarışabileceği belirtiliyor.

Bu karar, Olimpiyatlar'da yarışmak istediğini söyleyen Amerikalı yüzücü Lia Thomas'ın kadınlar kategorisinde yarışamayacağı anlamına geliyor.

Karar, trans kadınların ilaçla testosteron seviyelerini düşürdükten sonra bile kadınlara karşı daha avantajlı olduklarını gösteren bir raporun yayımlanmasından sonra alındı.

'Amacımız hem sporcuları korumak hem de adil rekabeti sağlamak'

FINA Başkanı Husain Al-Musallam, amaçlarının hem yarışmalara katılan sporcuların haklarını korumak hem de adil rekabeti sağlamak olduğunu söyledi.

Al-Musallam, "FINA'nın kapıları her atlete açık. Yeni bir kategorinin oluşturulması herkesin üst seviyede yarışabilmesi fırsatını yaratacak. Bu daha önce yapılmadı. Hiçbir atlet dışlanmış hissetmemeli" dedi.

Trans yüzücülerin kadınlar kategorisinde yarışmasıyla ilgili tartışmalar 2019'da cinsiyet değiştiren 23 yaşındaki Lia Thomas'ın bu yıl ABD'de NCCA yarışmasını kazanmasından sonra alevlenmişti.

Trans yüzücülerin kadınlar kategorisinde yarışmasına karşı olan eski İngiliz yüzücü Sharron Davies, FINA'nın kararıyla ilgili olarak BBC'ye yaptığı açıklamada, "FINA'yla gerçekten gurur duyuyorum. 4 yıl önce 60 Olimpiyat madalyalı sporcuyla birlikte Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne bilime öncelik verilmesi çağrısında bulunmuştuk. Daha önce hiçbir spor dalının yönetim organı bunu yapmamıştı" dedi.

Davies, "Yüzme çok kapsayıcı bir spor. Ama bu spor, her iki cinsiyet içinde de adil olmalı" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Avrupa'da aşırı sıcaklar: Fransa'da bazı açık hava etkinlikleri yasaklandı Avrupa'da aşırı sıcaklar: Fransa'da bazı açık hava etkinlikleri yasaklandı İran'daki 'Afgan kadın ninjalar' ülkeleri adına uluslararası yarışmalara katılmak istiyor İran'daki 'Afgan kadın ninjalar' ülkeleri adına uluslararası yarışmalara katılmak istiyor İçişleri Bakanlığı: '1'i turuncu kategoride 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi' İçişleri Bakanlığı: '1'i turuncu kategoride 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi'
Kaynak: BBC

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trans yüzücülerin kadınlar kategorisinde yarışması yasaklandı - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 17:49:04. #1.12#
SON DAKİKA: Trans yüzücülerin kadınlar kategorisinde yarışması yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement