Türkiye, Suriye\'nin kritik teklifini kabul etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Suriye hükümetinin davetine icabetle Suriye'deki kimyasal silah kalıntılarının imhasına yönelik çalışmaları desteklemek üzere kurulan görev gücüne katıldı.

Suriye'de devrik Esed rejiminden kalan kimyasal silah kalıntılarının imhası için uluslararası bir görev gücü kuruldu. Türkiye'nin de dahil olduğu mekanizmanın faaliyetlerine New York'ta düzenlenen törenle resmen başlandı.

ULUSLARARASI DESTEK SÜRECİ BAŞLATILDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 10 Ekim 2025'te Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (KSYT) İcra Konseyi'nde, Suriye'deki kimyasal silah kalıntılarının hızlandırılmış şekilde yerinde imhasına destek verilmesini öngören karar kabul edildi. Esed rejiminin kimyasal silah programını gizli yürütmesi, kayıtların belirsizliği ve kapasite eksikliği nedeniyle uluslararası toplumun desteğiyle bir süreç başlatıldı.

"ÖZGÜRLÜĞÜN NEFESİ GÖREV GÜCÜ" OLUŞTURULDU

Suriye hükümeti, kimyasal silah kalıntılarının tespiti, kontrol altına alınması ve imhası için KSYT ile iş birliği içinde "Özgürlüğün Nefesi Görev Gücü" adlı uluslararası bir mekanizma kurdu. Türkiye, Suriye'nin daveti üzerine bu görev gücüne katıldı. Görev gücünde Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra Katar, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve KSYT Teknik Sekretaryası yer alıyor.

SAHADA TEKNİK VE LOJİSTİK DESTEK SAĞLANACAK

Görev gücü kapsamında, Suriyeli ekiplerin sahadaki faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesi için eğitim ve ekipman desteği verilecek. Ayrıca kimyasal silah kalıntılarının tespiti, güvenli depolanması ve imhası ile sağlık altyapısının kimyasal risklere karşı güçlendirilmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE'DEN SOMUT KATKI

Türkiye, daha önce Suriye'de insani amaçlı mayın temizleme faaliyetleri yürütürken, patlamamış savaş kalıntılarının imhasına da destek verdi. Bu kapsamda Türkiye, görev gücü üyeleri ve KSYT uzmanlarının katılımıyla 16-17 Şubat'ta Ankara'da bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Çalıştayda, Suriye'nin kimyasal silah kalıntılarından arındırılması için gerekli teknik ve kurumsal ihtiyaçlar ele alınarak destek planları oluşturuldu.

NEW YORK'TA RESMİ BAŞLANGIÇ

Görev gücünün faaliyetlerine resmen başlanmasını temsilen New York'ta düzenlenen törende Türkiye'yi, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız temsil etti.

Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Memo Memo:
    hani savaş bittigi anda surielileri gönderecektiniz o sözü vermiştiniz 13 8 Yanıtla
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Sizi öyle kandırdılar hayat pahalı ise bu bir anda artan nüfus ile oldu 1 0
  • 4433875Bolu 4433875Bolu:
    herşeyin pisliğini biz çekelim. Ne güzel ülke... 14 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 12:41:25. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.