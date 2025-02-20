Trudeau: Kanada, Ukrayna'nın Her Zaman Yanında - Son Dakika
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Dünya

Trudeau: Kanada, Ukrayna'nın Her Zaman Yanında

Trudeau: Kanada, Ukrayna\'nın Her Zaman Yanında

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'nın egemenliğini korumak için verdiği mücadeleye destek vererek, Rusya'nın uluslararası düzeni ihlal etmesine karşı durduklarını açıkladı.

20.02.2025 11:43  Güncelleme: 11:44
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KANADA Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'nın her zaman yanında olduklarını belirterek, "Avrupalı ortaklar ile Ukrayna'yı ve dünyayı 'güvende tutan kuralları' savunmayı konuşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukraynalıların sadece egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak için değil, 80 yıla yakın bir süredir dünya çapında herkesi güvende tutan kurallara dayalı düzeni korumak için de savaştığını bildirdi. Trudeau, Rusya'nın sınırlarla ilgili kuralları kasıtlı ihlal ettiğini vurgulayarak, "Bu nedenle Kanada ve müttefiklerimiz, Vladimir Putin'in uluslararası düzeni yasa dışı, ahlaksız ve adaletsiz şekilde ihlal etmesine karşı durma konusunda nettir" ifadelerini kullandı.

Trudeau, Kanada'nın her zaman Ukrayna'nın yanında olduğunu ve Avrupalı ortaklar ile bir araya gelerek Ukrayna'yı ve dünyayı 'güvende tutan kuralları' savunmayı konuşmak için sabırsızlandığını da belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trudeau: Kanada, Ukrayna'nın Her Zaman Yanında - Son Dakika

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