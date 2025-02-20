Trudeau: Kanada, Ukrayna\'nın Her Zaman Yanında

Dünya

KANADA Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'nın her zaman yanında olduklarını belirterek, "Avrupalı ortaklar ile Ukrayna'yı ve dünyayı 'güvende tutan kuralları' savunmayı konuşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukraynalıların sadece egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak için değil, 80 yıla yakın bir süredir dünya çapında herkesi güvende tutan kurallara dayalı düzeni korumak için de savaştığını bildirdi. Trudeau, Rusya'nın sınırlarla ilgili kuralları kasıtlı ihlal ettiğini vurgulayarak, "Bu nedenle Kanada ve müttefiklerimiz, Vladimir Putin'in uluslararası düzeni yasa dışı, ahlaksız ve adaletsiz şekilde ihlal etmesine karşı durma konusunda nettir" ifadelerini kullandı.

Trudeau, Kanada'nın her zaman Ukrayna'nın yanında olduğunu ve Avrupalı ortaklar ile bir araya gelerek Ukrayna'yı ve dünyayı 'güvende tutan kuralları' savunmayı konuşmak için sabırsızlandığını da belirtti.