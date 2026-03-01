Trump: 48 İranlı Lideri Öldürdük - Son Dakika
Trump: 48 İranlı Lideri Öldürdük

Trump: 48 İranlı Lideri Öldürdük
01.03.2026 19:29
ABD Başkanı Trump, İran'daki operasyonla 48 İranlı liderin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "48 İranlı lideri aynı anda öldürdük" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'a saldırılar ile ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, "48 İran liderini tek vuruşta öldürdük. İşler çok iyi gidiyor. İran'daki başarımıza kimse inanamıyor. İran'daki ABD operasyonu planlanandan daha ileride" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

