Trump\'a Suikast Tehdidi: Gözaltına Alındı

ABD Başkanı Donald Trump'a mektupla suikast tehdidinde bulunan bir düzensiz göçmenin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Başkan Donald Trump'a mektupla suikast tehdidinde bulunan bir düzensiz göçmenin, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimi (ICE) tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Noem, tehdidin 2024 Temmuz'unda Pensilvanya'da Trump'a yönelik suikast girişiminin üzerinden henüz bir yıl geçmeden meydana geldiğini belirtti.