Trump'a Yemeğinde Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Trump'a Yemeğinde Silahlı Saldırı

Trump\'a Yemeğinde Silahlı Saldırı
06.05.2026 03:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Washington'daki WHCA yemeğinde ateş açıldı. Trump güvenli bir yere götürüldü, saldırgan yakalandı.

Washington'daki Hilton'da düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeğinde ateş açıldı. Donald Trump güvenli bir yere götürüldü ve yakalanan şüpheli Gizli Servis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, 25 Nisan akşamı yerel saatle 20.35 (TSİ 03.35) sıralarında meydana geldi. Önce silah sesleri duyuldu ve kısa süre sonra Gizli Servis ajanları Donald Trump'ın yanına koşarak onu, First Lady Melania Trump'ı, Başkan Yardımcısı JD Vance ve kabinesini salondan çıkardı.

Donald Trump ilk açıklamasını yaklaşık yarım saat sonra kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptı ve silahlı saldırgan olduğu iddia edilen kişinin "yakalandığını" belirtti.

ABD Başkanı ardından saldırının başlangıcını gösteren görüntüler ve şüphelinin fotoğrafını da yayımladı.

Trump, bir Gizli Servis görevlisinin çok yakın mesafeden vurulduğunu, ancak kurşun geçirmez yeleği sayesinde kurtulduğunu söyledi.

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS de dahil olmak üzere ABD medyası, birden fazla kaynağa dayandırarak şüphelinin 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğunu açıkladı.

CBS'in haberine göre Allen, Trump yetkililerini hedef aldığını söyledi.

Trump olaydan iki saat kadar sonra FBI Direktörü Kash Patel ve ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche ile birlikte Beyaz Saray'dan bir basın toplantısı düzenledi.

Şüphelinin tek başına çalıştığına dair bir "izlenim" olduğunu söyledi.

Ardından California'nın Torrance kentindeki bir mülkte polis araması yapıldığı bildirildi.

Columbia Bölgesi ABD Savcısı Jeanine Pirro, şüphelinin yargılamasının pazartesi günü federal mahkemede başlamasının planlandığını ifade etti.

Yemekte bulunan bir BBC muhabiri, "Hepimize çok uzun gibi gelen bir süre boyunca masaların altına sürünerek girdik" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: BBC

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'a Yemeğinde Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:58:02. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'a Yemeğinde Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.