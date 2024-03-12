Max Matza | BBC News
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi’nin TikTok’un satışı için yasa çıkarma girişimini eleştirdi.
2020’de ABD Başkanı’yken TikTok’u yasaklamaya çalışan Trump, dün NBC televizyonuna verdiği demeçte “TikTok olmazsa Facebook büyük ve Facebook benim gözümde halk düşmanıdır” dedi.
ABD Kongresi, TikTok’un sahibi Çinli ByteDance şirketini 30 Eylül’e kadar bu uygulamayı satmaya zorlayacak bir yasayı görüşüyor.
ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’den geçmesi durumunda yasayı onaylayacağını açıkladı.
Cumhuriyetçi Parti’nin bu yılki başkanlık seçiminde adayı olacak Trump, TikTok uygulamasının güvenliği hakkında “İyi özellikleri de var, kötü yanları da var” dedi:
“TikTok’u seven pek çok kişi var. TikTok’suz kafayı yiyen çok sayıda çocuk da var.”
TikTok’u bir ulusal güvenlik sorunu olarak görenlere hak verdiğini söyleyen Trump, Facebook’un da ABD hükümetine bir tehdit oluşturduğunu savundu:
“Facebook’un ülkemize çok zararlı olduğunu düşünüyorum, özellikle de seçimler söz konusu olduğunda.”
Trump’ın yorumlarının ardından Facebook’un sahibi Meta’nın hisseleri yüzde 4 değer kaybetti.
Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde sosyal medya şirketleri eleştirilerin odağında.
TikTok ise 2020’de ABD’de yasaklanmanın eşiğine gelmişti. O dönem ABD’li siyasetçiler, ByteDance’ın TikTok kullanıcılarına ait verileri Çin hükümetine verebileceğine yönelik endişelerini dile getirmiş, ByteDance ise Çin hükümeti istese bile böyle bir şey yapmayacaklarını savunmuştu.
Trump’ın 2020’de imzaladığı ve ByteDance’ı TikTok’u satmaya zorlayan başkanlık kararnamesi ise yasal engellerle karşılaşmıştı.
TikTok ABD’deki en popüler uygulamalardan; özellikle de gençler arasında.
İki partinin de desteklediği yasa tasarısı geçen hafta sıfıra karşı 50 oyla komiteden geçtikten sonra bu hafta Temsilciler Meclisi gündemine gelecek.
Yasanın Beyaz Saray’ın onayına sunulmadan önce Senato’da da oylanması gerekiyor.
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