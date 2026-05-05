Trump, Ablukayı Korsanlıkla Karşılaştırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı etrafında ABD'nin uyguladığı abluka için "Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'nın Palm Beach şehrinde düzenlenen bir etkinlikte konuştu. ABD'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasına değinen Trump, "Okyanusun üzerinde büyük hoparlörlerle İran gemilerine 'silahı doğrulttuk, geminizi döndürün' diyoruz. Onlar da 'evet, İran'a geri dönüyoruz' diyorlar" ifadelilerini kullandı.

Trump, ABD Donanması'nın 19 Nisan'da İran'a ait 'Touska' adlı kargo gemisine el koyma olayıyla ilgili ise "Gemiyi ele geçirdik. Kargoyu ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz. İran, Orta Doğu'da 47 yıldır herkesi eziyor ve zorbalık yapıyor. Şimdi radarları, liderleri kalmadı. Kiminle muhatap olacağımızı bilemiyoruz. Hiç kimsenin lider olmak istemediği tek ülke" diye konuştu.