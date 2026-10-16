Fort Hood saldırganı Nidal Hasan'ın idamı için Trump'tan açıklama: Canlı yayın olmayacak - Son Dakika
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Fort Hood saldırganı Nidal Hasan'ın idamı için Trump'tan açıklama: Canlı yayın olmayacak

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Fort Hood saldırganı Nidal Hasan\'ın idamı için Trump\'tan açıklama: Canlı yayın olmayacak
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ABD'de 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldüren eski asker Nidal Malik Hasan'ın infazıyla ilgili kararı Trump duyurdu. Hasan planlandığı gibi kurşuna dizilecek ancak infaz kameralar önünde yayınlanmayacak. Kurbanların aileleri ise infazı izleyebilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Texas'taki Fort Hood Üssü'nde 2009'da 13 kişiyi öldüren eski ABD ordusu personeli Nidal Malik Hasan'ın infazının canlı yayınlanmayacağını açıkladı.

KURŞUNA DİZİLEREK İDAM EDİLECEK

Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, infazın canlı yayınlanıp yayınlanmaması konusundaki kararını duyurdu. Trump, Hasan'ın 13 kişiyi öldürmesi nedeniyle kurşuna dizilerek idam edilmeyi hak ettiğini belirterek, ABD'nin 'teröristleri' nasıl cezalandırdığını tüm dünyanın bilmesini istediğini bildirdi.

KURBANLARIN AİLELERİ İZLEYEBİLECEK

İnfazın canlı yayınlanmasının 'pek çok iyi niyetli ve vicdanlı insan' tarafından uygun bulunmayıp izlenmeyeceğini aktaran Trump, "Hasan, planlandığı gibi kurşuna dizilerek idam edilecek ancak bu olay canlı yayınlanmayacak" ifadesini kullandı.

Trump, infazın kurbanların aileleri tarafından izlenebileceğini kaydetti.

Kaynak: DHA
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