Fort Hood saldırganı Nidal Hasan\'ın idamı için Trump\'tan açıklama: Canlı yayın olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Texas'taki Fort Hood Üssü'nde 2009'da 13 kişiyi öldüren eski ABD ordusu personeli Nidal Malik Hasan'ın infazının canlı yayınlanmayacağını açıkladı.

KURŞUNA DİZİLEREK İDAM EDİLECEK

Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, infazın canlı yayınlanıp yayınlanmaması konusundaki kararını duyurdu. Trump, Hasan'ın 13 kişiyi öldürmesi nedeniyle kurşuna dizilerek idam edilmeyi hak ettiğini belirterek, ABD'nin 'teröristleri' nasıl cezalandırdığını tüm dünyanın bilmesini istediğini bildirdi.

KURBANLARIN AİLELERİ İZLEYEBİLECEK

İnfazın canlı yayınlanmasının 'pek çok iyi niyetli ve vicdanlı insan' tarafından uygun bulunmayıp izlenmeyeceğini aktaran Trump, "Hasan, planlandığı gibi kurşuna dizilerek idam edilecek ancak bu olay canlı yayınlanmayacak" ifadesini kullandı.

Trump, infazın kurbanların aileleri tarafından izlenebileceğini kaydetti.