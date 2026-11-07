Trump, ara seçim yenilgisi sonrası kabinede \'birazcık\' görevden alma planlıyor

Trump, ara seçim yenilgisi sonrası kabinede 'birazcık' görevden alma planlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Trump, kabinesinden 'çok memnun' olduğunu ancak birkaç değişiklik yapabileceğini söyledi. Cumhuriyetçilerin 3 Kasım ara seçimlerinde Kongre'nin iki meclisini de kaybetmesinin ardından Trump, görevden alma sorusuna 'Evet, planlıyorum. Birazcık' yanıtını verdi.
(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, kabinesinden "çok memnun" olduğunu belirterek, ""Bence iyi bir ekip. Ancak belki birkaç değişiklik yapacağım" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, CBS News kanalına verdiği ve tamamı pazar günü yayınlanacak olan röportajının bir bölümünde 3 Kasım'da yapılan ara seçimlere değindi. Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Kongre'nin her iki meclisini de kaybetmesinin ardından kabinesinde değişiklikler yapmayı planladığını bildiren Trump, kendisine herhangi birini görevden almayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda, "Evet, planlıyorum. Birazcık" yanıtını verdi.
"Kabinemden çok memnunum. Bence iyi bir ekip. Ancak belki birkaç değişiklik yapacağım" diyen Trump'ın açıklamaları, Susie Wiles'ın yerine Stephen Miller'ın Özel Kalemi olacağını açıklamasının ardından geldi.
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