Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev - Son Dakika
20.03.2026 23:05
28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'ı vurmasıyla başlayan savaşta tansiyon düşmüyor. ABD Başkanı Donald Trump, ''Ateşkes istemiyorum, karşı tarafı yok ederken ateşkes yapılmaz'' diyerek savaşın şiddetleneceği sinyalini verdi.

28 Şubat sabahı İsrail ve ABD'nin koordineli saldırısıyla başlayan İran-İsrail savaşı, üçüncü haftasını geride bırakırken çatışmalar bölge geneline yayıldı. Gece boyu Kuveyt, BAE ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İran füzelerine karşılık, Tahran semaları İsrail jetlerinin bombardımanıyla sarsıldı.

TRUMP'TAN "YOK ETME" RESTİ: ATEŞKES İSTEMİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın 21. gününde kameraların karşısına geçerek diplomatik çözüm bekleyenleri şoke eden açıklamalarda bulundu. Ateşkes ihtimalini kesin bir dille reddeden Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkes istemiyorum. Karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok ederken asla ateşkes yapılmaz. Bizim Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok, orayı kullanmıyoruz. Boğaz belli bir noktada kendiliğinden açılacaktır."

HEDEFTE HARK ADASI MI VAR?

İran'ın petrol ihracatının kalbi olan Hark Adası'na yönelik olası bir operasyon hakkında sorulan soruya Trump, gizemli bir yanıt verdi: "Bir planım olabilir de olmayabilir de. Bunu bir gazeteciye nasıl söyleyebilirim ki?"

"KONUŞACAK KİMSE KALMADI" İDDİASI

Trump, daha önce de "İran'la konuşmak istiyoruz ama konuşacak kimse kalmadı" şeklinde açıklama yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. ABD Başkanı, "Liderlerinin hepsi gitti. Sonraki liderler de gitti, sonrakilerin de çoğu gitti ve şimdi orada kimse lider olmak istemiyor. İran'la konuşmak istiyoruz ancak konuşacak kimse kalmadı." ifadelerini kullanmıştı.

22:42
Rusya’nın, ABD’ye “Ukrayna şartıyla“ İran’a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü
22:30
Fitch’ten Hürmüz Uyarısı: Petrol Fiyatı Yükselebilir
22:07
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
22:05
İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
21:25
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen’e ülkesinde dua desteği
19:11
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa’ya tahliye etti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 23:23:37.
