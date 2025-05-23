Trump tarih verdi! AB'ye ek yüzde 50 gümrük vergisi geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump tarih verdi! AB'ye ek yüzde 50 gümrük vergisi geliyor

Trump tarih verdi! AB\'ye ek yüzde 50 gümrük vergisi geliyor
23.05.2025 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulamayı önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulamayı öneriyorum" dedi.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Trump'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı; "Öncelikli amacı Amerika Birleşik Devletleri'nden Ticaret konusunda avantaj sağlamak olan Avrupa Birliği ile başa çıkmak çok zor olmuştur. Güçlü ticaret engelleri, KDV vergileri, gülünç kurumsal cezalar, parasal olmayan ticaret engelleri, parasal manipülasyonlar, Amerikalı şirketlere karşı haksız ve gerekçesiz davalar ve daha fazlası, ABD ile yılda 250.000.000 $'dan fazla ticaret açığına yol açmıştır ki bu kesinlikle kabul edilemez bir rakamdır.

"ÜRÜN ABD'DE ÜRETİLMİŞSE GÜMRÜK TARİFESİ UYGULANMAYACAK"

Onlarla yaptığımız görüşmeler hiçbir yere varmıyor! Bu nedenle, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan %50'lik bir tarife uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün Amerika Birleşik Devletleri'nde inşa edilmiş ya da üretilmişse gümrük tarifesi uygulanmayacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

Trump tarih verdi! AB'ye ek yüzde 50 gümrük vergisi geliyor

Avrupa Birliği, Donald Trump, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump tarih verdi! AB'ye ek yüzde 50 gümrük vergisi geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • es342646:
    Kafa gelip gidiyor bununda 10 0 Yanıtla
  • sami:
    ruh hastası bu adam 5 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Buda dünyayı geriyor dur dıyevek yokmu 3 0 Yanıtla
  • Hayri Dikeroğlu:
    Alzaymır varmı sende tırik.ne kullanıyon baba bizede söyle 0 0 Yanıtla
  • Baarn22!:
    aboww yandi AB 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: En büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadele Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: En büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadele
Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK’nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek
Önder Özen, Manchester City’den yaptığı ancak Beşiktaş’ın istemediği transferi ilk kez açıkladı Önder Özen, Manchester City'den yaptığı ancak Beşiktaş'ın istemediği transferi ilk kez açıkladı
Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı
Galatasaray’ın Devler Ligi’ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu
Ayrılık sonrası Arda Güler’den Modric’e duygusal veda Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda
Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu
İBB’ye bir operasyon daha 7 kişi tutuklandı İBB'ye bir operasyon daha! 7 kişi tutuklandı
“Uzun ömrün olsun“ diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı "Uzun ömrün olsun" diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı
NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’e yeşil ışık NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e yeşil ışık

15:49
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tekrar aday olma derdim yok“ sözlerine itiraz
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekrar aday olma derdim yok" sözlerine itiraz
15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48’e geriledi, bu bir felaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket
14:04
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
22:30
Damien Comolli’den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe’ye dönecek’’
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''
22:00
Barcelona, Raphinha ile 2028’e dek ’devam’ dedi
Barcelona, Raphinha ile 2028'e dek 'devam' dedi
21:43
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez’de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim
21:23
Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray’ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa’da oyna
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna
21:03
TBMM önünde silah sesleri Defalarca ateş açtı
TBMM önünde silah sesleri! Defalarca ateş açtı
20:49
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu
20:29
UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun golü Galatasaray’ın milli yıldızından
UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'ın milli yıldızından
20:13
Beşiktaş’a kötü haber 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
20:11
Trump’ın Eğitim Bakanlığı’nı kapatma kararına federal yargıç engeli
Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararına federal yargıç engeli
20:01
NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’e yeşil ışık
NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e yeşil ışık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 16:07:01. #7.11#
SON DAKİKA: Trump tarih verdi! AB'ye ek yüzde 50 gümrük vergisi geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.