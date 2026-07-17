Trump, Çin’i Seçimlere Müdahale İle Suçladı - Son Dakika
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Trump, Çin’i Seçimlere Müdahale İle Suçladı

17.07.2026 12:46
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Trump, yeni belgelerle Çin’in 2020 seçimlerine müdahale ettiğini ve ABD seçim sisteminin güvensiz olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, gizliliği kaldırılan yeni istihbarat belgelerinin ABD seçim sistemindeki güvenlik açıklarını ortaya koyduğunu savunarak Çin'i 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Trump, konuşmasında Amerikan istihbarat kurumlarının Çin'in faaliyetlerine ilişkin bilgileri kamuoyundan ve yönetimden gizlediğini de öne sürdü.

Mevcut seçim sisteminin "felaket derecede yetersiz" olduğunu ve siber saldırılara karşı son derece savunmasız kaldığını savunan Trump, "Çin, seçim verilerine yönelik tarihin en büyük ihlalini gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Trump, Pekin'in 220 milyon Amerikalı seçmene ait isim, adres, telefon numarası ve siyasi tercihleri içeren verilere ulaştığını iddia ederek, "ABD istihbarat kurumları seçmen kayıt sistemlerinin ele geçirildiğini 2020 yılında öğrenmeye başladı. Ancak bu ihlal hem Başkandan hem de Amerikan halkından gizlendi" dedi. Trump ayrıca, ABD istihbarat kurumları içindeki bazı "derin devlet" unsurlarının, Çin'in seçimlere müdahalesinin boyutuna ilişkin bilgileri bilinçli olarak bastırdığını ve önemsiz göstermeye çalıştığını öne sürdü.

"RUSYA, ÇİN, İRAN VE KUZEY KORE SEÇİM ALTYAPISINI HEDEF ALABİR"

Trump'ın konuşmasıyla eş zamanlı olarak Beyaz Saray dört ayrı istihbarat belge paketini kamuoyuna açtı. Beyaz Saray, Ocak 2020-Haziran 2026 dönemine ait istihbarat değerlendirmelerinin, "Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin yanı sıra devlet dışı aktörlerin de ABD seçim altyapısını tehlikeye atabilecek kapasiteye sahip olduğunu" gösterdiğini savunuyor. Belgelerde merkezi seçmen kayıt veri tabanları, elektronik seçmen listeleri ve resmi seçim internet sitelerinin özellikle risk altında olduğu ifade ediliyor.

Trump ayrıca Michigan eyaletindeki bir seçmen kayıt soruşturmasına değinerek, FBI Direktörü Kash Patel'e dosyanın tamamen soruşturulması ve suç şüphesi bulunan kişilerin yargıya sevk edilmesi talimatını vereceğini söyledi. İç Güvenlik Bakanlığı'nın yaklaşık 278 bin ABD vatandaşı olmayan kişinin federal seçimlerde oy kullanmak üzere kayıtlı olduğunu tespit ettiğini de öne süren Trump, bu kişilerin kaçının oy kullandığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Trump, vatandaşlık kanıtı olmadan seçmen kaydı yapılamaması, fotoğraflı kimlik zorunluluğu getirilmesi ve posta yoluyla kullanılan oyların büyük ölçüde sınırlandırılması gerektiğini savundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Trump, Çin’i Seçimlere Müdahale İle Suçladı - Son Dakika

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