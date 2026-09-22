Trump, Danimarka ve Grönland başbakanları New York'ta güvenlik anlaşmasına imza attı - Son Dakika
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Trump, Danimarka ve Grönland başbakanları New York'ta güvenlik anlaşmasına imza attı

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Trump, Danimarka ve Grönland başbakanları New York\'ta güvenlik anlaşmasına imza attı
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Trump, Danimarka ve Grönland başbakanları New York'ta ABD'nin Grönland'da güvenlik kontrollerini sağlamasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Nielsen, anlaşmayla Ada'nın güvenlik kontrollerinin güncellendiğini ve ABD ile güvenlik iş birliğinin kalıcı olarak pekiştirildiğini kaydetti.

ABD Başkan Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, ABD'nin Grönland'da güvenlik kontrollerini sağlamasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

ABD Başkan Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, New York'ta ABD'nin Grönland'da güvenlik kontrollerini sağlamasına ilişkin anlaşmaya imza attı. Trump, törende yaptığı konuşmada, anlaşmanın hem ABD hem Danimarka hem de Grönland halkı için çok önemli olduğunu bildirdi.

Danimarka Başbakanı Frederiksen ile Grönland Başbakanı Nielsen'e anlaşma için teşekkür eden Trump, "Harika ve sağlam bir ilişki kuracağız ve bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Birbirimizle çok sıkı bir iş birliği içinde çalışacağız; burada bulunmak benim için gerçekten büyük bir onur. Daha önce birçok ABD başkanı Grönland konusunu gündeme getirdi ancak sadece ben somut adım attım. Bu anlaşma, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri için, Danimarka ve Grönland için muazzam bir gelişme" ifadelerini kullandı.

FREDERIKSEN: DANİMARKA, ABD'NİN GÜVENİLİR MÜTTEFİKİDİR

Danimarka Başbakanı Frederiksen ise "Danimarka Krallığı'nın, ABD'nin her zaman sözünü tutan bir dostu ve güvenilir bir müttefiki olduğunu söylemekten büyük gurur duyuyorum. Bugün, uzun soluklu işbirliğimizde bir dönüm noktasıdır. 75 yıl önce Grönland'ın savunmasına ilişkin bir anlaşma imzalamıştık. Bugün ise daha büyük ve iyi bir anlaşma imzalıyoruz; sonsuza dek sürebilecek bir anlaşma. Bu anlaşma, aynı zamanda NATO ittifakı için ve dolayısıyla Avrupa için de iyi" diye konuştu.

NIELSEN: ABD'NİN SADIK BİR DOSTU VE BATI İTTİFAKININ BİR PARÇASIYIZ

Grönland Başbakanı Nielsen de ABD ile imzalanan anlaşmayla Ada'nın güvenlik kontrollerinin güncellendiğini ve ABD ile güvenlik iş birliğini kalıcı olarak pekiştirdiklerini kaydetti. Nielsen, "Grönland toprakları, İkinci Dünya Savaşı'ndan Soğuk Savaş'a kadar vazgeçilmez bir rol oynadı ve o günden itibaren ABD'nin iç güvenliğini desteklemeye devam etti. Bu, gurur duyduğumuz bir geçmiş ve bu anlaşma bu geleneği sürdürüyor. İttifakın kilit bir rol üstlendiği Arktik'te de NATO'nun güçlü kalmasının hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Biz, ABD'nin sadık bir dostu ve Batı ittifakının bir parçasıyız, öyleydik ve öyle kalacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpDanimarkaNew YorkGrönlandGüvenlikPolitikaDünyaSon Dakika

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