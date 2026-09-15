Trump duyurdu, Ukrayna ve Rusya enerji tesislerini vurmama konusunda anlaştı
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya'nın karşılıklı olarak enerji tesislerini vurmamayı kabul ettiğini bildirdi. Trump, dizel fiyat artışının asıl nedeninin İran değil Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji tesislerini vurmamayı kabul ettiklerini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın, Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul ettiğini belirterek, "Rusya da aynı şeyi yapmayı kabul etti. Dünya genelindeki dizel fiyatı artışının asıl nedeni İran değil, büyük ölçüde Rusya-Ukrayna Savaşı'dır" ifadelerini kullandı.
Trump bir diğer paylaşımında ise ülke genelindeki fiyat artışlarından eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin sorumlu olduğunu öne sürdü. Biden döneminde petrol fiyatlarının şu anki seviyesinden daha yüksek olduğunu kaydeden Trump, kendilerinin ise 'İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediklerini' aktardı. Trump, "İran ile askeri çatışma sona erer ermez petrol fiyatları da hızla düşecek, bu çok uzun sürmeyecek" açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Dünya › Trump duyurdu, Ukrayna ve Rusya enerji tesislerini vurmama konusunda anlaştı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?