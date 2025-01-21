Trump, Enerji Üretimini Artırmak İçin \'Ulusal Enerji Acil Durumu\' İlan Etti

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ABD Başkanı Donald Trump, enerji üretiminin artırılmasına yönelik 'Ulusal Enerji Acil Durumu' ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, enerji üretiminin artırılmasına yönelik Ulusal Enerji Acil Durumu ilan etti. Trump, görevinin ilk gününde birçok başkanlık kararnamesine imza attı. Trump, enerji projeleri için izin gerekliliklerinin kolaylaştırılması ve enerji santrallerinin inşalarının hızlandırılmasını sağlayacak Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edilmesine yönelik kararnameyi de imzaladı.