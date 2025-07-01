Trump: Gazze'de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz - Son Dakika
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Dünya

Trump: Gazze'de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz

Trump: Gazze\'de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz
01.07.2025 18:26
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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde ateşkesin gelecek hafta sağlanabileceğini ifade etti. Trump, "Ateşkesin gerçekleşmesini umuyoruz. Önümüzdeki hafta içinde gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Rehineleri kurtarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Trump, Florida'daki göçmen gözaltı merkezini ziyaret etmek üzere Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada gazetecilere konuştu.

"GAZZE'DE ATEŞKESİN GELECEK HAFTA SAĞLANMASINI UMUYORUZ"

Trump, İsrail ile Hamas arasında gelecek hafta ateşkes sağlanması konusunda umutlu olduğunu belirtti. Trump, "Bunun (ateşkesin) gerçekleşmesini umuyoruz. Önümüzdeki hafta içinde gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. ( Gazze'deki) Rehineleri kurtarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump: Gazze'de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz

NETANYAHU'NUN ZİYARETİ

Donald Trump, 7 Temmuz Pazartesi günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze ve İran'daki durumu ele alacaklarını söyledi.

"İRAN YOK EDİLDİ"

Trump, ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin artık "yok etme" tanımlaması yapılabileceğini kaydederek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) saldırının yapıldığı yere girilemeyeceğini söylediğini aktardı.

Trump: Gazze'de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz

GÖÇMENLERE TİMSAHLARDAN KAÇMA TAVSİYESİ

Öte yandan, "Timsah Alcatraz" olarak adlandırılan ve düzensiz göçmenlerin tutulacağı yeni tutukevi için de Trump, buraya getirilen düzensiz göçmenlere "timsahlardan nasıl kaçacaklarını" öğreteceklerini söyledi. Trump, çapraz koşma işareti yaparak "Düz bir çizgide koşmayın. Böyle koşun. Böyle koşarsanız şansınız yüzde 1 artar." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Trump: Gazze'de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz - Son Dakika

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