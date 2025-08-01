Trump: Gazze\'de Durum Korkunç

ABD Başkanı Donald Trump, " Gazze'de İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde Gazze ile ilgili soruları yanıtladı. Trump, Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin, 'Gazze'de soykırım var' açıklamasına katılıp katılmadığı yönündeki soruyu cevapladı. Trump, "Gazze'de insanlar çok aç, yaşananlar korkunç. ABD olarak 60 milyon dolar verdik. Sadece insanların beslenmesini istedim ve bu durumda mali olarak yardım ediyoruz. Bu korkunç bir durum" dedi.

Gazze'ye gönderdikleri finansal yardımların ve gıda yardımlarının İsrail tarafından denetlenmesini istediklerini belirten Trump, gönderdikleri yardımı sahada göremediklerini söyledi.