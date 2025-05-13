ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek - Son Dakika
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Dünya

ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

ABD Başkanı Trump: İstanbul\'a Marco Rubio gidecek

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da gerçekleşecek Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes görüşmelerine kendisinin gitmeyeceğini açıkladı. Trump, "İstanbul'daki görüşmeler muhtemelen çok iyi sonuçlar verecek. İstanbul'a Dışişleri Bakanı Marco Rubio gidecek." dedi.

13.05.2025 18:14
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Dünya, yarın İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilecek ateşkes görüşmelerine kilitlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüşmeler için İstanbul'da olacağını belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durumu netlik kazanmadı. ve Orta Doğu gezisi kapsamında Suudi Arabistan'da olan ABD Başkanı Donald Trump ise kararını verdi.

İSTANBUL'A TRUMP DEĞİL DIŞİŞLERİ BAKANI GİDECEK

Donald Trump, İstanbul'a kendisinin değil Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gideceğini söyledi. Trump, "İstanbul'daki görüşmeler muhtemelen çok iyi sonuçlar verecek." dedi.


TRUMP, "İSTANBUL'A UÇABİLİRİM" DEMİŞTİ

Trump, dün yaptığı açıklamada İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ghost Riley:
    1 saat once trump gelmiyor su temsilcisini gonderecek diye haber yaptiniz, millet tepki gosterince haberi silip 30dk sonra bunu yayinliyorsunuz. gazeteciliginiz bu sizin, fahrettin altundan ne emir gelirse uygulamak 42 5 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    gelin Türkiye'yi bölme haritasını gösterin 14 9 Yanıtla
  • Mert demir:
    Başlığı yanlış atmışsınız. Putin gelirse Trump ta gelecek olmalı, haberin içeriğini tekrar gözden geçirin, yandas haber sitesi 14 0 Yanıtla
  • 124212421:
    mibser geliyor 7 1 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Sanki düğüne geliyolar:) 7 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    asgari ücret 24 bin emekli maaşı 14290 5 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Kimsenin ölmesine sevinmiyoruz ama, 55 bin Filistinli şehit edilmiş.Ne ateşkes var ne anlaşma ! insan olarak da kabul görmüyorlar.Elin gavurları barışmak için İstanbul'a geliyorlar,nerdeyse törenler düzenlenecek ! 0 0 Yanıtla
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