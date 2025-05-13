ABD Başkanı Trump: İstanbul\'a Marco Rubio gidecek

Dünya, yarın İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilecek ateşkes görüşmelerine kilitlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüşmeler için İstanbul'da olacağını belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durumu netlik kazanmadı. ve Orta Doğu gezisi kapsamında Suudi Arabistan'da olan ABD Başkanı Donald Trump ise kararını verdi.

İSTANBUL'A TRUMP DEĞİL DIŞİŞLERİ BAKANI GİDECEK

Donald Trump, İstanbul'a kendisinin değil Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gideceğini söyledi. Trump, "İstanbul'daki görüşmeler muhtemelen çok iyi sonuçlar verecek." dedi.





TRUMP, "İSTANBUL'A UÇABİLİRİM" DEMİŞTİ

Trump, dün yaptığı açıklamada İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.