Trump Grönland\'a Hastane Gemisi Gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump, " Grönland'a, hastalara hizmet sunulması için bir hastane gemisi göndereceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir hastane gemisinin Grönland'a gitmek üzere yolda olduğunu bildirdi. Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığı Louisiana Valisi Jeff Landry ile çalışmalar yürüttüklerini belirten Trump, "Harika bir hastane gemisini Grönland'a, orada bakılmayan hastalara bakılması için gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın paylaşımı, Danimarka'nın Ortak Arktik Komutanlığı'nın, Grönland sularında, Grönland'ın başkenti Nuuk'un yedi deniz mili açıklarındaki bir ABD denizaltısından acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan bir mürettebat üyesini tahliye ettiğini açıklamasının ardından geldi.