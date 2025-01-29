Trump Hükümeti, Federal Çalışanlara 7 Aylık Tazminat Teklifi Gönderdi - Son Dakika
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Dünya

Trump Hükümeti, Federal Çalışanlara 7 Aylık Tazminat Teklifi Gönderdi

Trump Hükümeti, Federal Çalışanlara 7 Aylık Tazminat Teklifi Gönderdi

ABD'de Başkan Trump hükümeti, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat teklif etti. OPM'den gelen duyuru, uzaktan çalışanların ofise dönmesini gerektiriyor.

29.01.2025 09:40  Güncelleme: 09:41
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ABD'de Başkan Donald Trump hükümetinin, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat teklif eden e-posta gönderdiği açıklandı.

ABD'de federal hükümetin insan kaynakları kurumu olan Personel Yönetim Ofisi (OPM), konuya ilişkin tüm çalışanlara e-posta yoluyla bir not gönderdi. Notta, 6 Şubat'a kadar görevlerinden kendi istekleriyle ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaşları tutarında tazminat ödeneceği kaydedildi. Covid-19'dan bu yana uzaktan çalışan federal çalışanların büyük çoğunluğunun haftanın 5 günü fiziksel olarak ofislerine dönmeleri gerektiği aktarılan notta, "Yasa dışı davranışlarda bulunan ya da diğer suistimallere karışan çalışanlara, fesih de dahil soruşturma için öncelik verilecektir" denildi.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump Hükümeti, Federal Çalışanlara 7 Aylık Tazminat Teklifi Gönderdi - Son Dakika

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