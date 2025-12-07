Trump\'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid\'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

ABD'de düşük gelirli aileler için kritik öneme sahip Medicaid programı, Minnesota'da ortaya çıkarılan milyonlarca dolarlık yolsuzluk iddiasıyla büyük bir krizin içine girdi. Skandalın ardından süreci yakından takip eden, Trump tarafından CMS'nin başına atanan Dr. Mehmet Öz, eyalet yönetimine sert bir uyarı göndererek "Usulsüzlükler giderilmezse federal fonlar kesilebilir" dedi.
Fox News'in aktardığına göre Dr. Öz, Minnesota'daki Somali kökenli bazı grupların 1 milyar dolardan fazla kamu fonunu zimmete geçirdiğini öne sürdü. Hatta bu paraların bir kısmının Somali'deki terör örgütü Eş-Şebab'a kadar uzanmış olabileceğini iddia etti.
Dr. Öz, "CMS çalışanlarımız böyle bir vakayı daha önce hiç görmedi." sözleriyle vurgunun büyüklüğüne vurgu yaptı.
Dr. Öz, Minnesota Valisi Tim Walz'a gönderdiği resmi uyarıda eyalete 60 gün süre verdi ve dört maddelik bir şart listesi sundu:
Öz, dolandırıcılıkla mücadeleye dair haftalık rapor sunulması, yüksek riskli sağlayıcıların 6 ay boyunca yeni kayıt alamaması, mevcut tüm sağlayıcıların yeniden doğrulanması veya sistem dışına çıkarılması, yeni bir "düzeltici eylem planının" CMS'ye iletilmesini istedi.
Öz, bu şartların yerine getirilmemesi halinde federal Medicaid ödemelerinin durdurulacağını açıkça belirtti. Öz, Minnesota Valisi Tim Walz'a açık bir uyarı yaptı: "Yolsuzluk temizlenmezse federal Medicaid fonlarını kesebiliriz."
Dr. Öz, iki programdaki anormal harcama patlamasını örnek göstererek usulsüzlüğün boyutuna dikkat çekti:
Barınma istikrar hizmetleri: 2,6 milyon dolar hedef,100 milyon dolar harcama
Otizm tedavi programı: 3 milyon dolar, yaklaşık 400 milyon dolar
Öz'e göre bu fonların bir kısmı lüks araç alımı, yurtdışı gayrimenkul yatırımları ve sahte otizm merkezleri üzerinden rüşvet için kullanıldı.
