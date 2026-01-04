Trump\'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı

ABD'de tahmin ve bahis piyasalarında yapılan dikkat çekici bir işlem, kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu.İddiaya göre, bir kullanıcı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanacağına ilişkin, Maduro "Alınmadan" yalnızca bir gün önce yaklaşık 30 bin dolarlık bahis oynadı ve olayın gerçekleşmesiyle 400 bin dolar civarında kazanç elde etti.

BAHSİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu bahsin düşük ihtimalli bir senaryoya oynanması ve kısa sürede yüksek kazanç sağlaması, sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Bu iddiaların en dikkat çekeni ise, bahsi oynayan kişinin Donald Trump'ın oğlu Barron Trump olduğu yönündeki paylaşımlar oldu.

İDDİA TEYİT EDİLMEDİ

Ancak ABD basınında yer alan haberlerde, bahsi oynayan kişinin kimliğine ilişkin resmi bir doğrulama bulunmadığı vurgulandı. Bahis platformları kullanıcı gizliliği gerekçesiyle herhangi bir isim paylaşmazken, Barron Trump veya Trump ailesinden de iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

"İÇERİDEN BİLGİ" TARTIŞMASI

Uzmanlar, tahmin piyasalarında zaman zaman bu tür yüksek kazançlı işlemlerin görülebileceğini ancak devlet başkanları ve uluslararası operasyonlara ilişkin bahislerin ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirtiyor. İddialar, kamuoyunda bilginin önceden sızdırılıp sızdırılmadığı sorusunu da gündeme getirdi.

Şu ana kadar ABD makamları tarafından bahisle ilgili resmen açıklanmış bir soruşturma bulunmuyor. İddialar sosyal medya ve bazı internet siteleriyle sınırlı kalırken, konuya ilişkin belirsizlik sürüyor.