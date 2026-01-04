Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı

Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı
04.01.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı
Haber Videosu

ABD'de, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanacağına dair, olaydan bir gün önce yapılan yüksek meblağlı bahis büyük tartışma yarattı. 30 bin dolarlık bahisle yaklaşık 400 bin dolar kazanan kişinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump olduğu öne sürüldü. İddia, sosyal medyada gündem oldu ancak doğrulanmadı.

ABD'de tahmin ve bahis piyasalarında yapılan dikkat çekici bir işlem, kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu.İddiaya göre, bir kullanıcı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanacağına ilişkin, Maduro "Alınmadan" yalnızca bir gün önce yaklaşık 30 bin dolarlık bahis oynadı ve olayın gerçekleşmesiyle 400 bin dolar civarında kazanç elde etti.

BAHSİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu bahsin düşük ihtimalli bir senaryoya oynanması ve kısa sürede yüksek kazanç sağlaması, sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Bu iddiaların en dikkat çekeni ise, bahsi oynayan kişinin Donald Trump'ın oğlu Barron Trump olduğu yönündeki paylaşımlar oldu.

İDDİA TEYİT EDİLMEDİ

Ancak ABD basınında yer alan haberlerde, bahsi oynayan kişinin kimliğine ilişkin resmi bir doğrulama bulunmadığı vurgulandı. Bahis platformları kullanıcı gizliliği gerekçesiyle herhangi bir isim paylaşmazken, Barron Trump veya Trump ailesinden de iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

"İÇERİDEN BİLGİ" TARTIŞMASI

Uzmanlar, tahmin piyasalarında zaman zaman bu tür yüksek kazançlı işlemlerin görülebileceğini ancak devlet başkanları ve uluslararası operasyonlara ilişkin bahislerin ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirtiyor. İddialar, kamuoyunda bilginin önceden sızdırılıp sızdırılmadığı sorusunu da gündeme getirdi.

Şu ana kadar ABD makamları tarafından bahisle ilgili resmen açıklanmış bir soruşturma bulunmuyor. İddialar sosyal medya ve bazı internet siteleriyle sınırlı kalırken, konuya ilişkin belirsizlik sürüyor.

Nicolas Maduro, Donald Trump, Venezuela, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
19:35
8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 04:03:57. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.