Trump'ın sabıka fotoğrafı 2024 seçim kampanyasına 7.1 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika

Trump'ın sabıka fotoğrafı 2024 seçim kampanyasına 7.1 milyon dolar kazandırdı

Trump\'ın sabıka fotoğrafı 2024 seçim kampanyasına 7.1 milyon dolar kazandırdı
Son Güncelleme: 28.08.2023 12:36

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'da tutuklandığı fotoğrafını bir bağış kampanyasına dönüştürerek 7.1 milyon dolar kazandı. Bu kampanya, Trump'ın tutuklama fotoğrafının yer aldığı tişörtler, posterler ve diğer ürünlerin satışı ile güçlendirildi. Kampanyaya ayrıca çevrimiçi bağışlar yapıldı.Trump'ın kampanyası son üç haftada neredeyse 20 milyon dolar topladığını söylüyor.

Donald Trump, Georgia'daki tutuklama fotoğrafını rekor kıran bir bağış kampanyasına dönüştürdü.

Eski başkan, Perşembe akşamı Atlanta cezaevinde tutuklandığından bu yana kampanyası tarafından POLITICO'ya ilk kez verilen rakamlara göre 7.1 milyon dolar topladı. Cuma günü sadece Trump, kampanyasının tarihindeki en yüksek 24 saatlik dönem olan 4.18 milyon dolar topladı.

Kampanyanın bağış toplama süreci, çevrimiçi mağazası üzerinden sattığı ürünlerle güçlendirildi. Trump gözaltına alındıktan sonra, kampanya Trump'ın surat asmış tutuklama fotoğrafının yer aldığı tişörtler, posterler, arka cam etiketleri ve içecek soğutucuları satmaya başladı. Bu ürünler, "ASLA TESLİM OLMAYIN!" sloganını taşıyor ve fiyatları 12 ila 34 dolar arasında değişiyor.

Perşembe akşamı Atlanta'dan Bedminster, N.J.'ye dönerken Trump, iki yıldan fazla bir süredir ilk tweetini atarak destekçilerini web sitesine yönlendirdi. Site giriş sayfası, tutuklama fotoğrafını içeriyor ve destekçilerden "Crooked Joe BidenBeyaz Saray'dan çıkaracak ve ülkemizin tarihindeki bu karanlık bölümde AMERİKA'YI KURTARMAK" için katkıda bulunmalarını istiyor.

Trump'ın kampanyası son üç haftada neredeyse 20 milyon dolar topladı. Bu süre zarfında Trump, 6 Ocak Capitol ayaklanmasıyla ilişkili suçlamalar ve 2020 seçiminde Georgia oylarını lehine çevirmeye çalışma girişimleriyle suçlanmıştı. Bu rakam, Trump'ın 2024 yarışındaki ilk yedi ayında topladığının yarısından fazlasını oluşturuyor.

Özel, siyasi olmayan organizasyonlar da sabıka fotoğrafını paraya dönüştürmeye çalışıyor. Örneğin, önde gelen spor ve pop kültürü websitesi Barstool Sports, kendi ürettiği Trump'ın sabıka fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerini 32 dolara satmaya.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, Finans, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın sabıka fotoğrafı 2024 seçim kampanyasına 7.1 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trump'ın sabıka fotoğrafı 2024 seçim kampanyasına 7.1 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika
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