Trump\'ın temsilcileri yarın Moskova\'da Putin ile, hafta içi Zelenski ile görüşecekler

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın, yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği, ardından hafta içinde İrlanda'nın başkenti Dublin'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geleceği açıklandı.

ABD, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirdiği üçlü görüşmelerin ardından açıklama yapan Trump'ın damadı Jared Kushner, ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile diplomatik temaslarını sürdüreceğini bildirdi. Kushner, ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte 12 Kasım Perşembe günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceklerini belirtti.

Putin ile yapılacak görüşmede Abu Dabi'deki müzakerelerde ele alınan konuları değerlendireceklerini ifade eden Kushner, bazı meselelerde ilerleme sağlanabilecek alanlar gördüklerini söyledi.

Kushner, Moskova temaslarının ardından Dublin'e geçerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşeceklerini ve müzakerelerdeki gelişmeler hakkında bilgi vereceklerini açıkladı.

Abu Dabi'de iki gün süren ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin yanı sıra savaş esirlerinin takası ve Ukrayna'ya sağlanabilecek güvenlik garantileri ele alındı. Tarafların geniş kapsamlı bir esir takası konusunda uzlaştığı bildirildi.