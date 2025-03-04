Trump'ın Ukrayna politikası sertleşiyor: ''Zelenski'ye tahammülsüzlüğü var'' - Son Dakika
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Trump'ın Ukrayna politikası sertleşiyor: ''Zelenski'ye tahammülsüzlüğü var''

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Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Trump'ın Ukrayna politikasını değerlendiren Özcan, ''Trump'ın, Zelenski tahammülsüzlüğü var'' ve ''Trump, adil bir barış istemiyor'' sözleriyle dikkat çekti.

04.03.2025 15:17
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Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olarak ABD'nin Ukrayna politikasına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye karşı tutumunu ele alan Özcan, Washington'un Kiev yönetimine olan desteğinin giderek azaldığını belirtti.

"TRUMP'IN, ZELENSKİ TAHAKKÜMSÜZLÜĞÜ VAR"

Özcan, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin son dönemde sorgulanmaya başlandığını belirterek, Trump'ın Zelenski'ye karşı açık bir tahammülsüzlük sergilediğini söyledi. Ukrayna'nın ABD nezdinde eskisi kadar dikkate alınmadığını ifade eden Özcan, Trump'ın Ukrayna krizine yönelik tutumunun, ülkeler arasındaki güç dengesini de etkilediğini vurguladı.

"TRUMP, ADİL BİR BARIŞ İSTEMİYOR"

Trump'ın Ukrayna krizinde çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemediğini belirten Özcan, "Trump, adil bir barış istemiyor" dedi. Mevcut sistemin hiyerarşik bir evrime doğru ilerlediğini söyleyen Özcan, Türkiye'nin süreçte yeterince dinlenmediğini ve bu nedenle krizin derinleştiğini ifade etti.

"UKRAYNA, ABD NEZDİNDE DİKKATE ALINMIYOR"

Özcan'a göre, Ukrayna krizi küresel siyasette önemli bir dönüm noktası olsa da ABD, Kiev yönetimine yönelik yaklaşımını giderek sertleştiriyor. Trump'ın, Ukrayna'yı ABD'nin çıkarları açısından öncelikli görmediğini belirten Özcan, bu durumun ilerleyen süreçte iki ülke ilişkilerini nasıl şekillendireceğinin merak konusu olduğunu dile getirdi.

Trump\'ın Ukrayna politikası sertleşiyor: \'\'Zelenski\'ye tahammülsüzlüğü var\'\'

Kırıkkale Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın Ukrayna politikası sertleşiyor: ''Zelenski'ye tahammülsüzlüğü var'' - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Pinokyo Net:
    trumpın tek derdinin para kazanmak olduğunu bilen bir tek benmiyim ya? 1 0 Yanıtla
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