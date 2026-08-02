Trump, İran'a Saldırıları Askıya Aldı - Son Dakika
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Trump, İran'a Saldırıları Askıya Aldı

Trump, İran\'a Saldırıları Askıya Aldı
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Trump, İran'la bir anlaşma üzerinde uzlaşıldığını belirterek saldırıları durdurma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandı, bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu hafta sonu İran'a yönelik olası saldırıları askıya aldığını duyurdu. Trump, İran ve bu ülkeyle görüşen diğer Orta Doğu ülkelerinin 'bir anlaşmanın ana hatları üzerinde' mutabakata vardığını ve ABD'nin yeni saldırı yapmamasını talep ettiklerini kaydetti. Anlaşmanın 'Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması' ve 'İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini' içerdiğini aktaran Trump, "Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için, hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim. İsrail de benimle aynı görüşte" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump, İran'a Saldırıları Askıya Aldı - Son Dakika

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