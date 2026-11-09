Trump, İran'a saldırıların 'en iyi şeylerden biri' olarak tarihe geçeceğini söyledi - Son Dakika
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Trump, İran'a saldırıların 'en iyi şeylerden biri' olarak tarihe geçeceğini söyledi

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Trump, İran\'a saldırıların \'en iyi şeylerden biri\' olarak tarihe geçeceğini söyledi
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçeceğini söyledi. Savaşı kazandıklarını savunan Trump, nükleer silah edinmeleri halinde dünyayı havaya uçurabileceklerini ve saldırılarda asker kaybetmediklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'a saldırılar yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'dan Beyaz Saray'a dönerken West Palm Beach'te uçağa binmeden basına açıklamalarda bulundu. İran'da savaşı kazandıklarını öne süren Trump, "Bu, yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek. Çünkü eğer nükleer silaha sahip olsalardı, dünyayı havaya uçururlardı. İran'la ilgili soru şu, bu meseleyi şimdi mi yoksa sonra mı kapatacağız. Bekleyebiliriz. Komşularından bazıları, durumun olduğu gibi kalmasını tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'a saldırılar sırasında asker kaybetmediklerini söyleyerek, "Gidip onları şimdi havaya uçurabilirim. Bununla ilgili sorun, sonra asla yeniden inşa edemeyeceğinizdir. Köprüleri ve enerji santrallerini havaya uçurursam, yeniden inşa etmek çok uzun zaman alacaktır. Büyük köprüleri var" diye konuştu.

'HAFTAYA Şİ VE PUTİN İLE GÖRÜŞEBİLİRİM'

Trump, Maryland uçuşu öncesinde ise Çin'deki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne (APEC) değindi. Zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini belirten Trump, bu temasın ilgi çekici olacağını kaydetti. Masada önemli başlıkların yer alacağını dile getiren Trump, "Nükleer silahsızlanma ve İran'daki savaşın sonlandırılması dahil birçok konu ele alınacak" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: DHA
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