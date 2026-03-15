Trump: İran ile Anlaşmak İstemiyorum

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'ın anlaşma isteğini reddederek şartların uygun olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran, anlaşma yapmak istiyor ama ben istemiyorum çünkü koşullar henüz uygun değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına, İran'a yönelik başlattıkları saldırılarla ilgili açıklamada bulundu. İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında diğer Orta Doğu ülkelerine saldırmasına şaşırdığını söyleyen Trump, "İran, bir anlaşma yapmak istiyor ama ben yapmak istemiyorum çünkü koşullar henüz yeterince iyi değil" ifadelerini kullandı.

İran ile yapılacak olası bir anlaşmanın şartlarının 'çok sağlam' olması gerektiğini vurgulayan Trump, saldırıları sona erdirecek olası bir anlaşmanın şartlarının ne olacağı sorusuna ise yanıt vermedi. Trump, İran'ın nükleer hedeflerinden tamamen vazgeçeceğine dair bir taahhüdün anlaşmanın parçası olacağını bildirdi.

ABD'nin, Hark Adası'na yaptığı saldırının adanın büyük bir kısmını 'tamamen yerle bir ettiğini' ifade eden Trump, "Adayı eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarındaki artışlar karşısında, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için diğer ülkelerle bir plan üzerinde çalıştıklarını da dile getirdi.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 12:24:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.