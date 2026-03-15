Trump: İran ile Anlaşmak İstemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, " İran, anlaşma yapmak istiyor ama ben istemiyorum çünkü koşullar henüz uygun değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına, İran'a yönelik başlattıkları saldırılarla ilgili açıklamada bulundu. İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında diğer Orta Doğu ülkelerine saldırmasına şaşırdığını söyleyen Trump, "İran, bir anlaşma yapmak istiyor ama ben yapmak istemiyorum çünkü koşullar henüz yeterince iyi değil" ifadelerini kullandı.

İran ile yapılacak olası bir anlaşmanın şartlarının 'çok sağlam' olması gerektiğini vurgulayan Trump, saldırıları sona erdirecek olası bir anlaşmanın şartlarının ne olacağı sorusuna ise yanıt vermedi. Trump, İran'ın nükleer hedeflerinden tamamen vazgeçeceğine dair bir taahhüdün anlaşmanın parçası olacağını bildirdi.

ABD'nin, Hark Adası'na yaptığı saldırının adanın büyük bir kısmını 'tamamen yerle bir ettiğini' ifade eden Trump, "Adayı eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarındaki artışlar karşısında, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için diğer ülkelerle bir plan üzerinde çalıştıklarını da dile getirdi.