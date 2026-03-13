Trump: İran\'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

28 Şubat'ta İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırıları başlatarak savaşın fitilini ateşleyen ABD'nin Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

İRAN'IN URANYUM ÜRETİMİ İLE İLGİLİ KONUŞTU

İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığını iddia ederek saldırılara başlayan Trump, İran'ın uranyum üretimine ilişkin konuştu.

"BUNU YAPABİLİRİZ"

Trump yaptığı açıklamada, "ABD, İran'ın uranyumunu ele geçirmeye yönelik bir operasyona odaklanmış halde değil, ancak bir noktada bunu yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.