Trump: İran\'la anlaşma çok yakın

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la 'büyük oranda' bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Anlaşmanın son unsurları ile detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak" dedi.

ABD Başkanı Doanld Trump, sanal medya hesabından İran'la olası anlaşmaya ilişkin son durumla ilgili açıklamada bulundu. Trump, İran'la anlaşmanın çok yakın olduğunu kaydederek, "ABD, İran ve listede yer alan diğer ülkeler arasında, nihai hale getirilmek üzere büyük ölçüde bir anlaşma müzakere edildi. Anlaşmanın son unsurları ile detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak. Anlaşmanın diğer unsurlarına ek olarak, Hürmüz Boğazı da açılacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE DİĞER LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Trump, İran'la anlaşmaya ilişkin son durumu Oval Ofis'te yaptığı telefon görüşmelerinde bölge liderleriyle istişare ettiğini de bildirdi. Trump, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.